Kollárova ulica v Trnave bude v sobotu popoludní pre futbalový zápas Spartaka so Slovanom uzavretá

Polícia v sobotu 18. októbra v čase približne od 15:30 do 21:00 uzavrie Kollárovu ulicu v Trnave. Uzatvorená bude v úseku od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po vjazd do podzemných garáží nákupného centra City Arena.
Dôvodom je zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pred, počas konania a po futbalovom zápase medzi mužstvami Spartak Trnava a Slovan Bratislava na futbalovom Štadióne Antona Malatinského. Zápas sa hrá v sobotu o 18:00 a podľa informácií zo Spartaka Trnava je štadión vypredaný.
Po vytvorení bezpečnostných sektorov by tak malo byť na štadióne viac ako 18 tisíc divákov. Doba uzatvorenia Kollárovej ulice sa môže operatívne zmeniť vzhľadom na počet fanúšikov hostí, ktorí budú na futbalový štadión vstupovať do sektora D na Kollárovej ulici.
Počas uzatvorenia ulice v tomto úseku bude vjazd pre obyvateľov Ulice Ľudmily Podjavorinskej umožnený cez Kollárovu ulicu (od svetelnej križovatky Hlboká – Kollárova) s následným vjazdom na sídlisko pri bytovom dome č. 4 Sladovníckej ulice. Pre ostatných obyvateľov dotknutých uzavretím Kollárovej ulice bude vjazd resp. vstup umožnený podľa pokynov Polície Slovenskej republiky.