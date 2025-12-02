Minister Ráž zverejnil nové video zo zrážky vlakov pri Pezinku a odmieta špekulácie, ktoré sa šíria

Minister dopravy Jozef Ráž vylúčil, že by nehoda vlakov pri Pezinku súvisela so zlou viditeľnosťou alebo zameniteľnosťou návestidiel. Na utorkovej tlačovej besede to dokumentoval záznamom z odchodu vlaku zo železničnej stanice pred nehodou, na ktorom boli návestidlá viditeľné.
Vyšetrovanie pokračuje
Minister zdôraznil, že vlak podľa priebežných zistení prešiel na červenú a nehodu nespôsobili technické nedostatky infraštruktúry.
Prečo sa zrazili vlaky pri Rožňave? Závery vyšetrovania potvrdili pôvodnú pravdepodobnú príčinu – VIDEO
Ráž okrem toho v utorok informoval, že vyšetrovanie nehody orgánmi činnými v trestnom konaní stále prebieha a nie sú vypočutí všetci svedkovia. Rezort však má povinnosť zverejňovať priebežné zistenia svojho vyšetrovania, preto reagoval na medializované informácie o údajnej zlej viditeľnosti svetelnej signalizácie.
Podľa ministra závery Dopravného úradu, ktoré sa objavili v médiách, sa netýkali koľaje, na ktorej došlo k nehode. „Kontrola sa týkala ľavej koľaje a odchodových návestidiel z koľaje číslo jeden. Nehoda sa stala na úplne pravej koľaji. Závery úradu preto nemajú na túto nehodu žiadny vplyv,“ uviedol.
ŽSR preverili hlásenia
Štátny dopravca Železnice SR podľa ministra preveril všetky dostupné hlásenia rušňovodičov za posledné dva roky na úseku Pezinok, Rača.
„Ani jeden rušňovodič sa nesťažoval na zameniteľnosť alebo zlú viditeľnosť návestidiel,“ uviedol Ráž. Zverejnenie videozáznamu má podľa ministra vyvrátiť špekulácie. „Je možné uzavrieť, že vlak išiel na červenú. Otázka zostáva, prečo ju rušňovodič nerešpektoval. Či bola viditeľná dostatočne dlho, ukáže ďalšie vyšetrovanie,“ doplnil.
Koľajisko v Pezinku je po zrážke vlakov opäť sprejazdnené, oprava stála takmer milión eur – VIDEO, FOTO
Ráž upozornil, že všetci rušňovodiči majú povinnosť poznať trať a v prípade neistoty znížiť rýchlosť tak, aby mohli pri návestidle zastaviť. „Argument, že mohlo dôjsť k zámene svetiel, neobstojí,“ dodal a požiadal verejnosť, aby vyčkala na definitívne závery. „Chceme zabrániť tomu, aby vyšetrovanie sprevádzali neoverené domnienky. Zverejníme všetky výsledky hneď, ako budú na papieri,“ zdôraznil minister.
Nehoda si vyžiadala desiatky zranených
K zrážke dvoch vlakov na trati medzi Pezinkom a Svätým Jurom došlo 9. novembra podvečer, keď rýchlik Tatran narazil do zadnej časti regionálneho expresu. Zranilo sa približne 150 ľudí, z toho päť ťažko. Vláda pre zranených schválila odškodnenie nad rámec povinného odškodnenia.
Zranení cestujúci po zrážkach vlakov už môžu požiadať o odškodnenie, ZSSK spustila online registračný formulár - VIDEO, FOTO
Jeho výška závisí od závažnosti zranenia od ľahkého, cez stredné až po ťažké a je v sumu 3 000 eur, 10-tisíc, resp. 20-tisíc eur. Plnú obojsmernú prevádzku v úseku Bratislava, Trnava obnovili vo štvrtok 20. novembra. Oprava železničnej infraštruktúry stála takmer milión eur.