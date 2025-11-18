Zranení cestujúci po zrážkach vlakov už môžu požiadať o odškodnenie, ZSSK spustila online registračný formulár - VIDEO, FOTO

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sprístupnila webovú stránku s registračným formulárom, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci požiadať o mimoriadne odškodnenie za zranenia, ktoré utrpeli pri nedávnych železničných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku. Vláda SR schválila jednorazový finančný príspevok 12. novembra ako mimoriadnu formu pomoci nad rámec zákonných povinností dopravcu.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, o príspevok môžu požiadať cestujúci z vlakov R 913 a R 914 z nehody z 13. októbra 2025 a z vlakov REX 1814 a Ex 620, ktoré sa zrazili 9. novembra 2025 pri Pezinku. Výška odškodnenia závisí od závažnosti zranenia. Pri ľahkom zranení je to suma 3 000 eur, pri stredne ťažkom 10-tisíc eur a pri ťažkom zranení 20-tisíc eur. Potvrdenie o ošetrení, respektíve triážny kód, bude zisťovať ZSSK priamo od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Vyplnenie online formuláru
Cestujúci musia vyplniť online formulár, v ktorom uvedú základné identifikačné údaje a informáciu o tom, kde im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. „Na základe týchto údajov sa ZSSK obráti na príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý potvrdí, či bola osoba ošetrená v súvislosti s nehodou a do akej kategórie zranenia patrí,“ uviedol Baček. Žiadateľ tak nedokladá žiadnu zdravotnú dokumentáciu.
Registrácia žiadostí je otvorená od 18. novembra 2025 do 28. februára 2026. Po overení údajov bude ZSSK príspevky vyplácať priebežne po overení každej žiadosti a harmonogramu určeného uznesením vlády SR, a to bezhotovostne na účet alebo poštovou poukážkou. Cestujúcim, ktorí nemajú prístup na internet, pomôžu pracovníci v ktoromkoľvek Zákazníckom centre ZSSK.
Čo všetko je potrebné uviesť vo formulári?
Vo formulári bude potrebné uviesť osobné a kontaktné údaje, dátum a miesto nehody, označenie vlaku, zdravotnú poisťovňu, miesto ošetrenia a spôsob vyplatenia príspevku. ZSSK upozorňuje, že mimoriadny finančný príspevok nenahrádza štandardné odškodnenie podľa prepravných podmienok ani nároky z poistenia dopravcu a cestujúci si ich môžu uplatniť samostatne.
Elektronický formulár a podrobné informácie sú dostupné na stránke www.zssk.sk/financny-prispevok/. ZSSK deklaruje, že bude cestujúcim poskytovať pomoc počas celého procesu registrácie a vybavovania žiadostí.
Zrážka rýchlikov Gemeran
Prvá z dvoch vážnych nehôd sa stala 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel. Nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.
Zrážka vlakov pri Pezinku
Druhá nehoda sa odohrala 9. novembra pri Pezinku, podľa predbežných údajov utrpelo zranenia 150 ľudí, z toho piati ťažko. V oboch prípadoch došlo aj k značným škodám na železničnej infraštruktúre a koľajových vozidlách.