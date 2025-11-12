Kapacita trate Bratislava - Trnava je po zrážke vlakov pri Pezinku obnovená

Kapacita železničnej trate medzi Bratislavou a Trnavou je obnovená. Od stredy 12. novembra 2025 od 15:00 hodiny budú môcť vlaky premávať bez nutnosti odriekania spojov, informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po koordinácii s Ministerstvom dopravy SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).
Plne funkčná prevádzka trate
Technické riešenie umožnilo opätovné používanie staničných koľají č. 1, 3 a 5 v železničnej stanici Pezinok, čo zabezpečilo možnosť križovania vlakov a tým aj obnovu priepustnosti trate. Po susednej koľaji bola zavedená plná traťová rýchlosť, ktorá bude v obmedzenom časovom rozsahu regulovaná počas odstraňovania následkov predchádzajúcej nehody podľa dopravných predpisov.
V praxi to znamená, že Železničná spoločnosť Slovensko už nebude musieť odriekať vlaky a všetky plánované spoje budú môcť jazdiť v obvyklom režime. Prevádzka trate tak bude plne funkčná, s výnimkou prípadných krátkodobých meškaní.
Zisťovanie rozsahu škôd
Po odstránení poškodených vlakových súprav začali ŽSR zisťovať rozsah škôd. Od pondelka 10. novembra približne od 14:45 hodiny prebiehali odpratávacie práce, ktoré ukončili v utorok 11. novembra o 13:10 hodine. Poškodená časť koľaje č. 2 vrátane výhybiek číslo 12 a 14 zostane vylúčená z prevádzky až do 16. novembra, kedy sa očakáva ukončenie opravných prác.
Opravy si vyžadujú výmenu približne 400 metrov koľajníc, asi 360 betónových podvalov, kompletné prestavné ústrojenstvo výhybky č. 12 a úplnú výmenu výhybky č. 14, preto nie je možné obnoviť plnú prevádzku skôr.
ŽSR deklarujú, že robia maximum pre čo najskoršie obnovenie prejazdnosti úseku v pôvodnej traťovej rýchlosti, všetky práce majú najvyššiu prioritu a prebiehajú v súlade s bezpečnostnými predpismi.
Nedávna zrážka dvoch vlakov
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sú správcom železničnej infraštruktúry na Slovensku. Podľa zákona zodpovedajú za zabezpečovanie a obsluhu celoštátnych i regionálnych dráh a organizovanie dopravy všetkým prevádzkovateľom v súlade s dopravnou politikou štátu, bez diskriminácie. V ich správe sa nachádzajú železničné trate normálneho, širokého i úzkeho rozchodu, trakčné vedenia, tunely, mosty, priecestia či železničné stanice.
V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Spoločne evakuovali približne 800 cestujúcich. Rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.