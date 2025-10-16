Wizz Air začne lietať z Bratislavy do Košíc už od novembra, prvý let chce absolvovať aj premiér Fico - VIDEO, FOTO

Prvý let štátom dotovanej leteckej linky medzi Košicami a Bratislavou sa uskutoční v piatok 21. novembra. Spustenie linky vo štvrtok oficiálne zmluvne spečatili minister dopravy SRJozef Ráž a József Váradi, výkonný riaditeľ spoločnosti Wizz Air, ktorá sa stala víťazom tendra na prevádzkovateľa linky.
Nízkonákladový dopravca zároveň v Bratislave otvára svoju základňu a rozlieta 12 nových destinácií. Štát obnovuje letecké spojenie dvoch najväčších slovenských miest po siedmich rokoch.
Naplnená povinnosť Slovenska
„Nechcem, aby sme z otvorenia linky medzi Bratislavou a Košicami robili výnimočnú vec. Je to naša povinnosť a my sme ju naplnili,“ zdôraznil pri tejto príležitosti premiérRobert Fico. Predseda vlády označil v tejto súvislosti za dôležité strategické rozhodnutie nepredať pred takmer 20 rokmi bratislavské letisko, ktoré v posledných rokoch rastie.
„V tomto roku sa s vysokou pravdepodobnosťou vrátime na rekordnú predcovidovú úroveň roka 2019 a vybavíme rovnaký, možno vyšší počet cestujúcich ako 2,3 milióna eur,“ dodal premiér.
Proces obnovy linky medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami trval podľa ministra dopravy dva roky a bol koordinovaný s Európskou komisiou. Prevádzkovateľa sa podarilo vybrať na druhýkrát. Wizzair uspel spomedzi dvoch ponúk.
Prevádzkovanie pre 21 destinácií
Na prevádzku získa štátnu dotáciu, ktorá bola pôvodne odhadovaná až do výšky deväť miliónov eur. Zastropovaná bola napokon na maximálne 5,2 milióna eur za celé obdobie trvania zmluvy do marca 2028.
„Relatívne nízka dotácia, ktorú poskytne Slovenská republika na dotovanie tejto linky cez schému služby vo verejnom záujme, prinesie občanom mnoho ďalších destinácií, služieb a biznis pre bratislavské letisko, ktoré bolo minulý rok historicky prvýkrát v zisku a tento rok bude pravdepodobne ziskové ešte viac,“ zdôraznil Ráž.
Dodal, že efektom zriadenia linky medzi Bratislavou a Košicami je, že Wizzair vytvorí na bratislavskom letisku svoju základňu, umiestni na ňu štyri lietadlá a prevádzkovať bude lety do 21 destinácií.
Tretí historický míľnik pre bratislavské letisko
„Z Viedne ideme preč a tu chceme rásť. Rozširujeme tu našu aktivitu a chceme prispievať k ekonomickému rozvoju Slovenska,“ potvrdil József Váradi. Zároveň potvrdil rozlietanie 12 nových liniek, kam začne Wizz Air z Bratislavy lietať už od zimného letového poriadku v novembri a decembri.
Medzi nové destinácie patria Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna a Oslo. Generálny riaditeľ Letiska M. R. ŠtefánikaDušan Novota označil príchod spoločnosti Wizz Air za kľúčový.
„Ide o tretí historický míľnik pre bratislavské letisko, pre nás najdôležitejší. V budúcom roku a v roku 2027 pravdepodobne bratislavské letisko skončí skokovo z dvoch na štyri milióny pasažierov, možno aj na päť. Vieme sa tak odraziť a vrátiť sa tam, kde bratislavské letisko patrí,“ skonštatoval Novota, podľa ktorého nové linky umožnia prepojiť Bratislavu s väčším množstvom krajín.
Prvý let sa uskutoční už čoskoro
„Pre nás je dôležité mať spojenie s každou z európskych krajín,“ dodal. Aktuálne je možné z Bratislavy cestovať do viac ako 20 krajín a približne 50 destinácií. Na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice nízkonákladový dopravca so sídlom v Maďarsku nasadí lietadlo s kapacitou 230 miest, typu Airbus A320 alebo A321.
Prvý let je naplánovaný na piatok 21. novembra ráno z Bratislavy do Košíc. Linka bude v prevádzke deväťkrát týždenne. Ministerstvo už v auguste informovalo, že ceny jednosmernej letenky sa budú pohybovať od 19,99 eur do 75 eur, s podanou batožinou 85 eur. Obojsmerná letenka bude stáť od 39,99 do 150 eur, s podanou batožinou 170 eur.
Lietať medzi Bratislavou a Košicami sa bude každý deň, v pondelok a piatok sa poletí dvakrát. V priebehu pracovných dní a sobôt budú odlety z Bratislavy o 6:30 a z Košíc o 8:05, v pondelok a piatok je ďalší odlet plánovaný z hlavného mesta o 16:20 a z metropoly východu o 17:55. V nedeľu sa odlieta z Bratislavy o 21:00 a z Košíc o 22:35.