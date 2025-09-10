Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má štvrtý rekordný mesiac v rade, počet pasažierov medziročne vzrástol o 11 percent

Najvyťaženejšími destináciami v auguste boli Antalya, Londýn (Stansted a Luton), Burgas, Larnaka a Hurgada.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Bratislava Letectvo Regionálne správy z lokality Bratislava

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pokračuje v rekordnom roku. Po máji, júni a júli dosiahlo historicky najvyšší počet odbavených cestujúcich aj v auguste. V ôsmom mesiaci roka letisko vybavilo celkovo 355 658 pasažierov, čo je najlepší augustový výsledok v histórii.

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, medziročne vzrástol v auguste počet pasažierov o 11 percent. „Pred pandémiou sa nikdy nepodarilo prekonať hranicu 350-tisíc odbavených cestujúcich za mesiac. Tento rok sme sa cez magickú hranicu prehupli už druhý raz – v júli s takmer 359-tisíc cestujúcimi, čo bol absolútny historický mesačný rekord, a napokon aj v auguste s vyše 355-tisíc cestujúcimi,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Dušan Novota s tým, že len počas dvoch prázdninových mesiacov tak odbavili viac ako 714-tisíc cestujúcich.

Najvyťaženejšími destináciami v auguste boli Antalya, Londýn (Stansted a Luton), Burgas, Larnaka a Hurgada. Na letisku sa uskutočnilo 3 533 letov, čo je o tri percentá viac ako vlani. Cargo preprava vzrástla medziročne o 64 percent na 1 358 ton. „K rekordnému rastu v tomto roku kontinuálne prispieva sedem nových pravidelných leteckých liniek, ktoré boli počas letného letového poriadku spustené, ako aj nepravidelná charterová doprava cestovných kancelárií,“ vysvetlil Novota.

Za január až august 2025 odbavilo letisko spolu 1,59 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 15 percent viac. Počet pohybov lietadiel stúpol o dve percentá na 19 823. Výrazný nárast zaznamenala aj nákladná doprava. Od začiatku roka prepravilo letisko 12 088 ton carga, čo predstavuje 65-percentný rast. Medzi najobľúbenejšie destinácie od začiatku roka patria Antalya, Londýn, Hurgada, Alghero na Sardínii a Malta.

Viac k osobe: Dušan NovotaVeronika Demovičová
Firmy a inštitúcie: Letisko M. R. Štefánika
Okruhy tém: Lety Pasažieri
