Letisko Košice sa pripravuje na zavedenie nového systému vstup/výstup, spustia ho o niekoľko dní

Už o niekoľko dní uvedú na Letisku Košice do prevádzky nový informačný systém vstup/výstup (EES – Entry/Exit System). Ako informoval manažér letiska pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Tóth, systém spustia od 21. októbra. Doplnil, že v súvislosti s jeho spustením pripravuje Letisko Košice systémové zmeny.
„Tento systém bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 s cieľom efektívnejšie spravovať vonkajšie hranice EÚ a zlepšiť bezpečnosť pri pohybe osôb z tretích krajín. V systéme EES musia byť registrovaní štátni príslušníci tretích krajín (vízoví aj bezvízoví cudzinci), ktorí cestujú do krajín Európskej únie prevádzkujúcich EES na účely krátkodobého pobytu v trvaní najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia,“ priblížil s tým, že cieľom zavedenia daného systému je zabrániť nelegálnej migrácii, uľahčiť riadenie migračných tokov a zlepšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach.
V súvislosti so zavedením EES Letisko Košice rozširuje otváracie časy na dvoch oddeleniach. Ide o oddelenie vybavenia cestujúcich a oddelenie bezpečnostnej kontroly. Pre všetky lety smerujúce mimo Schengenského priestoru budú dané pracoviská otvorené už tri hodiny pred plánovaným odletom. „Našim cieľom je, aby cestujúci prešli celým procesom vybavenia pokojne a bez stresu,“ uviedla vedúca prevádzky terminálu Letiska Košice Lucia Kočišová.
Doplnila, že nový systém prinesie vyššiu úroveň bezpečnosti, no zároveň predĺži čas potrebný na pasovú kontrolu. „Radi by sme preto poprosili všetkých cestujúcich letiacich z Košíc do Londýna, Liverpoolu a Dublinu, prípadne na charterových letoch do destinácií mimo Schengenu, aby od 21. októbra prichádzali na letisko s dostatočným predstihom, ideálne tri hodiny pred odletom,“ apelovala s tým, že je tiež dôležité, aby si cestujúci nenechávali pasovú kontrolu na poslednú chvíľu. „Chceme minimalizovať riziko toho, že niektorí cestujúci svoje lety z dôvodu dlhšej pasovej kontroly nestihnú,“ ozrejmila Kočišová.
Informácie o systéme EES spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky možno nájsť na Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ees-system-vstup-vystup.