Tohtoročné leto bolo prelomové, záujem Slovákov o leteckú dopravu lámal rekordy

Letná turistická sezóna 2025 sa zapísala ako prelomová. Slováci vo veľkom využívali leteckú dopravu a podľa údajov spoločnosti Kiwi.com stúpol počet pasažierov oproti minulému letu o 43 percent. Najväčší nárast zaznamenalo bratislavské letisko. Cestujúci najčastejšie mierili do tradičných prímorských destinácií, no výrazne rástol záujem aj o netradičné miesta ako Malta, Japonsko či Arménsko.
Letenky si Slováci najčastejšie kupovali dva mesiace vopred a priemerná cena za let dosiahla 156 eur, čo je menej ako vlani. Dôvodom rastúceho záujmu sú podľa poskytovateľov kombinácia dostupnosti, pohodlia a snahy vyhnúť sa dlhým cestám autom. „Leto 2025 jasne potvrdilo trend, ktorý sme zaznamenali už na jar. Slováci uprednostňujú lietanie ako efektívny spôsob cestovania a neboja sa objavovať aj vzdialenejšie destinácie,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
Letným prekvapením bolo Japonsko
Rebríčku najobľúbenejších krajín dominovalo Taliansko, nasledované Španielskom a Gréckom. Prudký nárast zaznamenali aj krajiny ako Chorvátsko, kde predaj leteniek stúpol o 97 percent, či Bulharsko a Cyprus. Letným prekvapením bol skokový záujem o Japonsko, ktoré si medziročne polepšilo o 133 percent.
V rámci miest najviac rezonovali Burgas, Zadar, Malorka a Malta. Za „skokana leta“ možno označiť poľský Gdansk, ktorý zaznamenal rast rezervácií o 467 percent. Výrazne rástol aj podiel rezervácií z bratislavského letiska, ktoré sa takmer strojnásobili. Jeho podiel na celkových rezerváciách stúpol z 12 na 23 percent, čo znamená, že prvýkrát predbehlo letisko v Bratislave aj letisko v Budapešti.
„Tento rok sme spustili sedem nových liniek počas leta a ďalších 13 pribudne v zime. Cestujúci čoraz viac uprednostňujú Bratislavu ako východiskový bod svojich ciest,“ uviedla hovorkyňa Letiska M. R. ŠtefánikaVeronika Demovičová.
Záujem rástol aj o letiská v Košiciach a Krakove, viedenské letisko si udržalo najvyšší podiel, no zaznamenalo pokles z 53 na 43 percent. V prvej trojici najpredávanejších liniek sa objavili spojenia Bratislava – Alghero, Viedeň – Barcelona a Košice – Zadar. Novinkou je, že od 14. novembra bude možné lietať do Barcelony priamo z Bratislavy každý deň.
Medzi cestujúcimi dominovali jednotlivci
Slováci najčastejšie vyhľadávali týždňové pobyty, pričom najviac leteniek sa predalo v týždni od 14. júla. Najsilnejším dňom z hľadiska odletov bol piatok 18. júla. Medzi cestujúcimi dominovali jednotlivci (43 percent), páry tvorili 27 percent a rodiny 20 percent. Najvýhodnejšie letenky si zaobstarali tí, ktorí ich kupovali už v máji a júni. Krátke lety po Európe stáli v priemere 128 eur, letenky do vzdialenejších destinácií 543 eur, čo znamená medziročný pokles ceny o 3,5 percenta.
Jeseň 2025 sa nesie v znamení pokračujúceho záujmu o cestovanie, no s pozmeneným profilom cestujúcich. Klesol podiel rodinných dovoleniek na 12 percent, no narástol počet sólo cestovateľov a párov, ktorí tvoria po 36 percent. Ľudia si letenky kupujú s väčším predstihom – v priemere 90 dní pred odletom.
Jesenným favoritom je spojenie Bratislava – Malta, kam Slováci smerujú najčastejšie. Vysvetlením je priaznivé počasie a dobré spojenie. Záujem narastá aj o Cyprus, kde predaj leteniek stúpol o takmer 166 percent, a o Portugalsko. Mimo Európy rastie popularita Thajska, Indonézie a nezvyčajne aj Arménska, kde počet rezervácií vzrástol o 750 percent.
Medzi najnavštevovanejšie mestá tejto jesene patrí Rím, Malorka, Malta, Alghero, Larnaka a Pafos. Novými trendovými miestami sa stali aj Skiathos, Gdansk, Jerevan a Faro. Jesenné letenky sú lacnejšie ako letné – priemerná cena dosahuje 144 eur, čo je o osem percent menej než v lete. Krátke lety vychádzajú ešte výhodnejšie – priemerne na 110 eur.