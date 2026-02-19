Prevádzkové problémy aerolínií tvorili takmer polovicu narušení letov v závere roka 2025

Takmer polovicu všetkých narušení leteckej dopravy v poslednom štvrťroku 2025 spôsobili prevádzkové problémy leteckých spoločností. Vyplýva to z najnovšej správy Disruption Report, ktorú zverejnila globálna cestovná technologická spoločnosť Kiwi.com.
Prispeli aj technické problémy
Prevádzkové problémy aerolínií tvorili v štvrtom štvrťroku 2025 až 47,65 percenta všetkých sledovaných narušení, čo predstavuje výrazný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2024, keď ich podiel dosiahol iba 9,64 percenta. Medziročne tak ide o takmer štvornásobný relatívny nárast.
Podľa spoločnosti tento vývoj súvisel najmä s finančnými problémami americkej nízkonákladovej spoločnosti Spirit Airlines a ukončením činnosti viacerých regionálnych dopravcov, vrátane Air Japan, Braathens International, FlyPlay a Blue Islands.
K obmedzeniam prispeli aj technické problémy a uzemnenia flotíl. „Je nezvyčajné vidieť, že prevádzkové problémy dominujú štatistikám, no tento štvrťrok bol poznačený viacerými insolventnosťami dopravcov a technickými uzemneniami flotíl,“ uviedol riaditeľ pre odolnosť podniku v Kiwi.com Tom Parry.
Druhou najčastejšou príčinou narušení boli štrajky, ktoré predstavovali 20,26 percenta prípadov. V priebehu troch mesiacov sa uskutočnilo 19 štrajkov, vrátane protestov riadenia letovej prevádzky v Grécku a na Islande či štrajkov na letiskách v Paríži, Ríme a Južnej Kórei.
Geopolitické faktory klesli
Geopolitické faktory tvorili 17,31 percenta narušení, čo je výrazne menej ako v roku 2024, keď ich podiel presahoval 70 percent. Obmedzenia vzdušného priestoru vo Venezuele či diplomatické napätie medzi Japonskom a Čínou viedli k využívaniu menej efektívnych letových trás a predlžovaniu letových časov.
„Bezpečnostná situácia v Litve, spojená s výskytom meteorologických balónov, si vyžiadala opakované uzatvorenie letiska vo Vilniuse, zatiaľ čo Mníchov čelil narušeniam spôsobeným aktivitou dronov. K narušeniam prispel aj zdĺhavý shutdown vlády USA, ktorý spôsobil celonárodné komplikácie v riadení letovej prevádzky,“ vysvetlil Parry.
Správa sa venuje aj výhľadu na prvý štvrťrok 2026. Podľa Kiwi.com môže dôjsť k zvýšenej záťaži letísk v dôsledku súbehu viacerých významných udalostí, vrátane Zimných olympijských hier 2026 v severnom Taliansku, osláv Lunárneho nového roka a zvýšenej cestovnej aktivity pred ramadánom. Letiská v Miláne, Benátkach a Verone by mohli zaznamenať výrazný nárast počtu cestujúcich.
Spoločnosť zároveň upozorňuje na pokračujúce zavádzanie vstupno-výstupného systému EÚ, ktoré môže predĺžiť čakacie doby na hraničných kontrolách na hlavných schengenských letiskách. „Analyzovaním hlavných príčin narušení sa dokážeme lepšie pripraviť a efektívnejšie podporovať našich zákazníkov. Riziko narušenia by nemalo odradiť od plánovania cestovania,“ dodal Parry.