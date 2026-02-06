Bratislavské letisko zaznamenáva rekordnú návštevnosť, vlani bolo tretie najrýchlejšie rastúce v Európe

Letisko registrovalo najvyšší počet cestujúcich od svojho vzniku.
DOPRAVA: Prvá letecká linka Bratislava - Košice
Atmosféra v odletovej hale počas prvého letu dopravcu Wizz Air na trase Bratislava - Košice - Bratislava z Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Bratislava, 21. november 2025. Foto: SITA/Letisko M. R. Štefánika
Slovensko Letectvo Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenalo v roku 2025 jeden z najvyšších medziročných nárastov počtu cestujúcich v Európe. S rastom o 25,2 percenta sa umiestnilo na treťom mieste medzi najúspešnejšími stredne veľkými európskymi letiskami. Vyplýva to z výročných štatistík medzinárodného združenia európskych letísk ACI Europe.

Rekord cestujúcich na príletoch a odletoch

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, priemerný medziročný rast počtu cestujúcich na európskych letiskách pritom dosiahol v roku 2025 len 4,4 percenta. Združenie ACI Europe, ktoré zastrešuje viac ako 600 letísk v 55 krajinách Európy a Kaukazu, zaraďuje bratislavské letisko do kategórie stredne veľkých letísk s ročným počtom od jedného do desiatich miliónov odbavených cestujúcich.

Bratislavské letisko vlani odbavilo podľa generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika Dušana Novotu rekordných 2 438 215 cestujúcich na príletoch a odletoch, čo predstavuje medziročný nárast o približne 25 percent. Išlo o najvyšší počet cestujúcich od vzniku letiska.

Prekonaná predpandemická úroveň

Dvojciferný rast nebol v roku 2025 na európskych letiskách bežný. Vďaka novým leteckým spojeniam očakávame dvojciferný rast aj v roku 2026, pričom podľa odhadov ACI Europe budú letiská v Európe rásť priemerným medziročným tempom 3,3 percenta,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika.

Letisku sa zároveň podarilo prekonať predpandemickú úroveň z roku 2019. Miera obnovy dosiahla 106 percent, pričom podľa ACI Europe sa 41 percent európskych letísk stále nachádza pod úrovňou počtu cestujúcich spred pandémie COVID-19.

V rámci trhu EÚ+ patrili v roku 2025 medzi najrýchlejšie rastúce krajiny Slovensko s rastom 20,2 percenta, Poľsko so 14,4 percenta, Maďarsko s 11,1 percenta a Slovinsko s 10,7 percenta.

