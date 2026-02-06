Bratislavské letisko zaznamenáva rekordnú návštevnosť, vlani bolo tretie najrýchlejšie rastúce v Európe

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenalo v roku 2025 jeden z najvyšších medziročných nárastov počtu cestujúcich v Európe. S rastom o 25,2 percenta sa umiestnilo na treťom mieste medzi najúspešnejšími stredne veľkými európskymi letiskami. Vyplýva to z výročných štatistík medzinárodného združenia európskych letísk ACI Europe.
Rekord cestujúcich na príletoch a odletoch
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, priemerný medziročný rast počtu cestujúcich na európskych letiskách pritom dosiahol v roku 2025 len 4,4 percenta. Združenie ACI Europe, ktoré zastrešuje viac ako 600 letísk v 55 krajinách Európy a Kaukazu, zaraďuje bratislavské letisko do kategórie stredne veľkých letísk s ročným počtom od jedného do desiatich miliónov odbavených cestujúcich.
Wizz Air otvorí ďalšiu novú linku z Bratislavy. Na akú destináciu sa môžu cestujúci tešiť tentoraz?
Bratislavské letisko vlani odbavilo podľa generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika Dušana Novotu rekordných 2 438 215 cestujúcich na príletoch a odletoch, čo predstavuje medziročný nárast o približne 25 percent. Išlo o najvyšší počet cestujúcich od vzniku letiska.
Prekonaná predpandemická úroveň
„Dvojciferný rast nebol v roku 2025 na európskych letiskách bežný. Vďaka novým leteckým spojeniam očakávame dvojciferný rast aj v roku 2026, pričom podľa odhadov ACI Europe budú letiská v Európe rásť priemerným medziročným tempom 3,3 percenta,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika.
Bratislavské letisko vyhlásilo verejnú súťaž, zákazka je rozdelená na dve časti
Letisku sa zároveň podarilo prekonať predpandemickú úroveň z roku 2019. Miera obnovy dosiahla 106 percent, pričom podľa ACI Europe sa 41 percent európskych letísk stále nachádza pod úrovňou počtu cestujúcich spred pandémie COVID-19.
V rámci trhu EÚ+ patrili v roku 2025 medzi najrýchlejšie rastúce krajiny Slovensko s rastom 20,2 percenta, Poľsko so 14,4 percenta, Maďarsko s 11,1 percenta a Slovinsko s 10,7 percenta.