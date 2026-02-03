Wizz Air otvorí ďalšiu novú linku z Bratislavy. Na akú destináciu sa môžu cestujúci tešiť tentoraz?

Podľa spoločnosti Wizz Air ide už o 16. úplne novú linku, ktorú dopravca v tomto roku otvára z Bratislavy.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Wizz Air
Foto: ilustračné, SITA/AP
Slovensko Letectvo Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave pribudne od mája 2026 nové priame letecké spojenie do hlavného mesta Čiernej Hory. Letecký dopravca Wizz Air otvorí pravidelnú linku do Podgorice, ktorá začne premávať 21. mája.

Spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiskaVeronika Demovičová, spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou bude Wizz Air prevádzkovať trikrát týždenne, a to v utorok, štvrtok a sobotu. Lístky sú v predaji prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie dopravcu, pričom ceny jednosmerných leteniek začínajú od 19,99 eura.

Podľa spoločnosti Wizz Air ide už o 16. úplnenovú linku, ktorú dopravca v tomto roku otvára z Bratislavy. „Rozšírením spojenia o Podgoricu sa cestujúcim rozšíria možnosti letov na Balkán. Podporujeme tak cestovný ruch v oboch krajinách a širšou ponukou letov za nízke ceny zlepšujeme prepojenie Slovenska s Európou,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.

Ďalšie linky

Počas letného letového poriadku bude Wizz Air zo svojej základne na Letisku M. R. Štefánika prevádzkovať celkovo 31 pravidelných liniek, takmer polovicu spúšťa v tomto roku. Spomedzi noviniek v januári dopravca sprevádzkoval lety do Kutaisi, Jerevanu, Larnaky a Kišiňova. V marci plánuje otvoriť ďalších desať liniek, v máji pridá Podgoricu a v júni aj spojenie na grécky ostrov Mykonos.

Linka nahradí iné spojenie na Balkán do srbského Nišu, ktoré dopravca spustil iba vo februári minulého roka a aktuálne ho predáva len do februára. Letisko zároveň upozorňuje cestujúcich smerujúcich do Čiernej Hory na povinnosť mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz s fotografiou, ktorého platnosť musí presahovať minimálne tri mesiace po plánovanom odchode z krajiny.

Viac k osobe: Veronika Demovičová
Firmy a inštitúcie: Letisko M. R. ŠtefánikaWizz Air
Okruhy tém: hovorkyňa bratislavského letiska Letecké spojenie Nová linka
