Budúce najväčšie letisko v Poľsku vytvorí až 35-tisíc pracovných miest

Centrálny komunikačný prístav (CPK), ktorý sa stane najväčším letiskom v Poľsku, vytvorí v deň otvorenia 35-tisíc pracovných miest. Ďalších 2-tisíc ľudí bude pracovať na projektoch vysokorýchlostnej železnice, uvádza sa na webovej stránke Port Polska.
Tento významný dopravný uzol má vyrásť zhruba 40 kilometrov západne od Varšavy. S pokračujúcim rozširovaním leteckej a železničnej infraštruktúry sa bude neustále zvyšovať počet pracovných miest potrebných na podporu ich prevádzky. Aby CPK uspokojila tento dopyt, už teraz realizuje rozsiahly vzdelávací a školiaci program na rôznych úrovniach.
Bratislavské letisko zaznamenáva rekordnú návštevnosť, vlani bolo tretie najrýchlejšie rastúce v Európe
„Port Polska nie je len rozsiahla infraštruktúrna stavba, ale aj sociálno-ekonomický projekt. Implementácia CPK bude jedným z najväčších stimulov pre rozvoj trhu práce v Poľsku v nasledujúcich desaťročiach,“ hovorí Maciej Łasek, splnomocnenec vlády pre projekt CPK.
Strategické investície spoločnosti Port Polska sa stanú jedným z kľúčových faktorov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Poľska do roku 2050. Investičný program spoločnosti Port Polska zahŕňa výstavbu nového letiska a integrovaného železničného systému vrátane vysokorýchlostnej železnice, ako aj nových ciest okolo letiska.
Wizz Air bude lietať z Bratislavy do francúzskeho letoviska, Slováci sa môžu tešiť aj na ďalšie nové linky
Keď ho v roku 2032 otvoria, na letisku a v jeho bezprostrednom okolí bude pracovať približne 35 100 ľudí. S rastúcou osobnou dopravou by celkový počet zamestnancov mohol do roku 2042 dosiahnuť 45 300 a do roku 2050 až 53 300.
Odborníci sa však obávajú, že by mohol vzniknúť nedostatok personálu. Spoločnosť plánuje využiť potenciál pracovníkov z upadajúcich odvetví, ako je baníctvo, tradičná energetika a ťažký priemysel, ktorých zručnosti sa dajú rýchlo prispôsobiť modernej dopravnej infraštruktúre.