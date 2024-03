Prešov bude mať malý Apollo most, ide o stavbu za viac ako štyri milióny eur (foto)

V Prešove začína rozsiahla rekonštrukcia mosta, vedúceho ponad železničnú trať na ulici Lesík delostrelcov. Stavbu za viac ako štyri milióny eur realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s mestom Prešov.

Práce, ktoré sa týkajú cesty, mosta a chodníka pre peších a cyklistov, sú plánované do konca októbra. Vyžiadajú si aj výrazné dopravné obmedzenia, ktoré skomplikujú prejazd vyťaženým ťahom v centre krajského mesta.

S rekonštrukciou budú súvisieť aj dopravné obmedzenia

Ako v tejto súvislosti pripomenul predseda PSK Milan Majerský, ide o jeden z najdôležitejších dopravných uzlov v meste Prešov.

„Som rád, že PSK našiel štyri milióny eur, ktoré sú momentálne hradené z úverových zdrojov. Neskôr ich chceme preklopiť do európskych štrukturálnych fondov. Pre nás je kľúčové to, aby sme v krajskom meste zabezpečili plynulú dopravu pre peších, cyklistov a hlavne pre motoristov, lebo tu prejde zhruba 22-tisíc áut denne,“ uviedol k začiatku výstavby predseda PSK Milan Majerský. Ľudí zároveň požiadal o trpezlivosť pri nutných dopravných obmedzeniach.

„Budú možno traumatizovaní prieťahmi, dĺžkou čakania a zápchami. Verím, že to zvládnu. Pre nás je dôležité, aby sme čo najskôr odovzdali toto dielo a v stanovenom októbrovom termíne si motoristi, ale aj peší a cyklisti, budú môcť vydýchnuť.“

Most je vo veľmi zlom stave

Riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcel Horváth pripomenul, že most pochádza z roku 1968. Podľa statického posúdenia sa nachádzal v stupni 6, teda veľmi zlý a bez stavebných zásahov by sa dostal do stupňa 7, čo je havarijný stav.

„Pri tomto mostnom objekte nemá zmysel vložiť peniaze do rekonštrukcie, ktorá predĺži životnosť mosta o 20 – 30 rokov. Je lepšie tento most úplne odstrániť a postaviť nový, na ktorom vieme garantovať viacročnú životnosť,“ skonštatoval Horváth. Nový most bude oceľovo-betónový jeho nosnú konštrukciu bude tvoriť oblúk z ocele.

„Je to integrovaný mostný objekt spolu s chodníkmi pre peších, respektíve aj cyklochodníkmi a pod mostným objektom bude zároveň prebiehať cyklotrasa. Bude to taký malý prešovský Apollo most,“ dodal riaditeľ SÚC PSK.

Hrozilo už zrútenie lávok

Na výstavbe sa podieľa aj mesto Prešov, ktoré bude hradiť demoláciu lávok v jeho vlastníctve. Tie sú uzavreté už do apríla 2021. Ako uviedol primátor mesta František Oľha, ich odstránenie bude mesto stáť 120-tisíc eur.

„Hrozilo zrútenie lávok, lebo kým most je v stupni 6, tak lávky sú v stupni 7, preto ich monitorujeme elektronickými spôsobmi,“ pripomenul Oľha a k rekonštrukcii frekventovaného úseku dodal:

„Pre mesto a obyvateľov je to jednoznačne úľava, že budeme vedieť prepojiť peších a cyklistických účastníkov dopravy, ktorí prichádzajú od Východnej ulice zo Sekčova a z centra mesta, pretože to je najkratšia spojnica medzi týmito bodmi.“

V druhej fáze sa zbúra súčasný most

Lehota výstavby je 240 dní. Práce na stavbe budú prebiehať v štyroch etapách. Ako uviedol riaditeľ Oblasti Východ zhotoviteľa stavby spoločnosti Metrostav DS, a.s. Bratislava Ladislav Bačenko, v prvej etape od polovice marca do konca apríla zrealizujú preložky inžinierskych sietí. V druhej fáze zbúrajú súčasný most.

„To je najdôležitejšia etapa. Začne sa v prvej polovici mája a bude trvať 20 – 22 dní, podľa výluky, ktorú máme dohodnutú so Železnicami Slovenskej republiky,“ uviedol Bačenko. Dodal, že v tretej fázy vybudujú spodnú stavbu.

„Ideme budovať nové zakladanie, nové opory na mostnom objekte. Je to základná fáza, aby sme mohli budovať novú mostnú konštrukciu, ktoré je poslednou štvrtou fázou a potrvá tri mesiace,“ dodal. Most bude dlhý 31 metrov a široký 23 metrov.

„Ide v podstate o nový most nad železničnou traťou. Bude to oblúková oceľová konštrukcia so spriahnutou železobetónovou mostovkou. Na krajoch mosta bude integrovaný dopravný pruh, spoločný pre cyklistov a peších a v smere Sekčov – centrum mesta – Škultétyho bude mimoúrovňové kríženie cyklochodníka pod mostný objekt,“ uviedol riaditeľ prešovskej divízie projektantskej spoločnosti Dopravoprojekt, a.s., Bratislava Dušan Skuban.

Prvá etapa obmedzení už začala

Výstavba prinesie aj viaceré dopravné obmedzenia. Ich prvá etapa začala začiatkom týždňa uzavretím cyklistického chodníka a odbočovacieho pruhu z Rusínskej ulice na Lesík delostrelcov. Druhá etapa začne 16. marca s ukončením na konci októbra.

Ako upozornil odborný referent odboru dopravy Mestského úradu v Prešove Maroš Kajňák, cez tento dopravný uzol prejde denne približne 22-tisíc vozidiel.

„Tento počet vozidiel nebolo možné, aby bol vedený po blízkej paralelnej ulici Masarykova, takže z tohto dôvodu sa muselo pristúpiť k tomu, aby sa doprava rozptýlila a obchádzkové trasy sú rôzne pre rôzne smery,“ uviedol Kajňák s tým, že samostatné obchádzky budú pre verejnú aj automobilovú dopravu. Bližšie informácie o obchádzkach zverejní mesto na svojich stránkach.