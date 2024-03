Motoristi prechádzajúci cez Poprad by mali zvýšiť opatrnosť, na moste sa začala ďalšia etapa prác (foto)

Motoristi prechádzajúci Kežmarkom by mali zvýšiť opatrnosť. Od pondelka sa tam začína ďalšia etapa prác na moste cez rieku Poprad. Odstraňovať budú v rámci nej zábrany, pribudne aj nové dopravné značenie na vozovke.

Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti, podľa ktorej bude dopravnú situáciu v lokalite priebežne monitorovať polícia.

Hlavný prieťah na Starú Ľubovňu

Zrekonštruovaný most na ceste prvej triedy I/66 uviedla Slovenská správa ciest do prevádzky v úvode decembra minulého roka. Zmluvný termín ukončenia stavby je síce apríl tohto roka, zámerom však bolo dať zrekonštruovaný mostný objekt po rokoch problémov do užívania ešte vlani.

Most pri kruhovom objazde neďaleko autobusovej a železničnej stanice je súčasťou hlavného prieťahu z Popradu na Starú Ľubovňu, zároveň aj vstupnou bránou do priemyselnej zóny. Denne ním prejde 20-tisíc áut.

Obnova po dlhej prestávke

S obnovou za takmer 1,8 milióna eur začali po takmer ročnej prestávke pre problémy s pôvodným dodávateľom vlani apríli. Už dlhší čas bol v kritickom stave, z tohto dôvodu bola v celom Kežmarku od decembra 2019 vyhlásená mimoriadna situácia.

Slovenská správa ciest následne na moste znížila zaťažiteľnosť a dopravu odklonila na dva provizórne mosty, tie už boli odinštalované.