Železničná doprava medzi Štúrovom a Novými Zámkami bola pre nehodu prerušená, vlaky už jazdia bez obmedzení

Pre nehodu s tragickým koncom bola v nedeľu od rána prerušená železničná doprava na úseku Gbelce – Strekov v okrese Nové Zámky, medzi Štúrovom a Novými Zámkami.

Výrazné meškanie vlakov

Dôvodom bolo to, že ranný osobný vlak na linke zo Štúrova do Nových Zámkov na uvedenom úseku zrazil a usmrtil osobu v koľajisku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti v rámci mimoriadností na železniciach.

Vlaky na južnej trase Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo na dotknutom úseku Gbelce – Strekov asi hodinu po udalosti najprv obnovili premávku po jednej traťovej koľaji a podľa národného vlakového dopravcu po niekoľkých ďalších hodinách popoludní už premávali bez obmedzení.

Prerušenie osobnej dopravy spôsobilo výrazné meškania vlakov, vrátane medzištátnych jazdiacich cez Slovensko na trase medzi Maďarskom, Českom, Nemeckom a Poľskom.

Premávka na jednej koľaji

Osobný vlak, ktorý usmrtil človeka, mal plánovaný odchod zo Štúrova 8:12 a do Nových Zámkov mal podľa plánu prísť 8:50. Zo Strekova do Nových Zámkov už nepokračoval, pretože železničiari ho pre nehodu na zvyšnej časti cesty odriekli. Premávku na jednej koľaji obnovili od 9:25 a bez obmedzení vlaky pokračovali od 12:15.

Nedeľňajší ranný medzištátny rýchlik EC z Brna do Budapešti sa pre spomínanú nehodu oneskoril zo Strekova 80 minút. Ďalší vlak z Budapešti do Hamburgu meškal zo stanice Gbelce 71 minút, následný z maďarskej metropoly do Varšavy mal avizované meškanie z Mužle polhodinu a iný vlak do Prahy zo Strekova skoro polhodinu.

Iný ranný osobný vlak z Nových Zámkov do Štúrova hlásil oneskorenie z Pribety takmer 70 minút, následný opačný spoj preto meškal už zo Štúrova hodinu z dôvodu obratu.

Úsek Strekov – Gbelce má 10 kilometrov, je súčasťou južnej trate Bratislava – Štúrovo dlhej 135 kilometrov.