Diaľničiari začali s rekonštrukciou cesty R1 pri Nitre, motoristi môžu využiť voľný pruh

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s modernizáciou a kompletnou rekonštrukciou asfaltového povrchu vozovky na trojkilometrovom úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Bábom a Veľkým Zálužím pri Nitre.

Motoristi môžu počas prác plánovaných v troch etapách do 17. marca využívať voľný jazdný pruh. V prvej etape obnovy cesty od sobotného rána 2. marca do utorka 5. marca do 18:00 podľa diaľničiarov opravia vozovku pravého jazdného pásu vo vnútornom jazdnom pruhu v smere z Bratislavy.

V rámci druhej etapy prác na R1 od stredy 6. marca od 7:00 do soboty 9. marca do 18:00 sa oprava zameria na ľavý jazdný pás vnútorného jazdného pruhu v smere do Bratislavy.

V tretej etape od pondelka 11. marca od 12:00 do nedele 17.marca do 12:00 prejde opravou vozovka ľavého jazdného pásu vo vonkajšom jazdnom pruhu v smere do Bratislavy.

NDS zároveň informovala, že do bezpečnejšej vozovky R1 pred Nitrou investuje takmer pol milióna eur.