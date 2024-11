Práce na rekonštrukcii najstaršieho mosta vedúceho ponad železničnú trať v Štrbe už ukončili, koniec je aj obmedzeniam

S obmedzeniami spojov v obci Štrba v okrese Poprad, ktoré spôsobila rekonštrukcia mosta, bude od utorka koniec. Nový most, ktorý vedie ponad železničnú trať medzi Svitom a Štrbou, v pondelok po ôsmich mesiacoch prác odovzdali do užívania verejnosti.

Spolu s rekonštrukciou cesty Štrba a Tatranská Štrba, priľahlých úsekov, i chodníkov išlo o technicky náročnú stavebnú akciu za takmer 3,3 milióna eur. Výstavbu realizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) prostredníctvom Operačného programu Slovensko, teda eurofondov, štátneho rozpočtu i z vlastných zdrojov.

Najstarší most v kraji

Pôvodný most na ceste tretej triedy bol jedným z najstarších v kraji, postavili ho v roku 1932. Ako dnes vysvetlil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth, jeho stavebno-technický stav bol veľmi zlý a blížil sa až k havarijnému. S prácami na novom začali v apríli, zhotoviteľ mal na práce 240 dní.

„Most sme potrebovali asanovať, pretože už nevyhovoval šírkovým rozmerom, a tak isto nevyhovovala ani bezpečnosť zavesenia trakčného vedenia, bezpečnosť pod samotným mostom, popod ktorý vedie medzinárodná železničná trať,“ povedal Horváth.

Vybudovali aj chodník pre peších

V rámci projektu vybudovali aj chodník pre peších s dĺžkou 79 metrov, verejné osvetlenie a upravili aj spomínané trakčné vedenie v upravovanom úseku pod mostom. Most sa podarilo ukončiť v miernom predstihu, ešte koncom októbra ho uviedli do predčasného užívania.

Samotný kraj investoval do projektu podľa jeho predsedu Milana Majerského 1,4 milióna eur. Ten verí, že nový most by mohol vydržať aj sto rokov. Podľa jeho slov má pre región veľký význam vzhľadom na polohu Štrby, ktorá sa nachádza v podhorí Vysokých Tatier, teda vysoko navštevovanej destinácie. Úsek využívajú nielen domáci, z ktorých mnohí pracujú vo Vysokých Tatrách, ale aj turisti, ktorí sem prichádzajú za ubytovaním.

Obchádzka spojov bude zrušená

Od utorka tak bude zrušená obchádzka spojov cez obec Lučivná a cestu I/18. Regionálne spoje v smere či zo smeru Tatranská Štrba / Štrbské Pleso a Važec budú opäť premávať v pôvodných trasách. Aktualizované cestovné poriadky regionálnych liniek, s platnosťou od 26. novembra, zverejnil Prešovský kraj na svojej internetovej stránke.

„Tešíme sa, lebo sme si zažili, čo je to obchádzka. Všetci si vydýchli,“ skonštatoval po skončení projektu starosta Štrby Michal Sýkora. Ocenil, že sa práce podarilo zrealizovať do zimy. Súčasný most je podľa jeho slov bezpečnejší, rovnako aj samotný chodník, ktorý ústi až pri železničnej trati.

„Počas výstavby aj železničiari prišli s tým, že idú meniť koľajnice a zvršok, zrekonštruovali aj trať popod most smerom na Tatranskú Štrbu i Lučivnú,“ dodal. Samotná obec nechala upraviť tamojšiu železničnú zastávku.