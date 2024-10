Prešovský kraj ukončil práce na štvormiliónovom moste, končia sa dopravné obmedzenia

V Prešove sa vo štvrtok 31. októbra od piatej hodiny ráno skončí takmer osemmesačná uzávera mosta ponad železničnú trať na ulici Lesík delostrelcov, ktorá si vyžiadala výrazné dopravné obmedzenia.

Zlý stav

Tie ovplyvnili dopravu v krajskom meste, keď komplikovali prejazd vyťaženým ťahom v centre Prešova. Novopostavený most za viac ako štyri milióny eur, ktorý nahradil pôvodný z roku 1968 a oblúkovou stavbou pripomína most Apollo, dostal názov Župný most.

Po starom 56-ročnom moste, ktorý sa podľa statického posudku nachádzal v stupni ohrozenia číslo 6, teda veľmi zlý, prešlo denne približne 22-tisíc vozidiel.

Kompletná demolácia a výstavba

Práce na jeho výmene zahŕňali kompletnú demoláciu pôvodného objektu a výstavbu nového mosta, ktorý dnes zdobí mohutný 32,4 metra dlhý a 4,3 metra vysoký oceľový oblúk, pričom samotná mostná konštrukcia váži viac ako 180 ton. Nový most má dĺžku premostenia 30 metrov a šírku 24 metrov.

Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia priľahlej cesty, nové osvetlenie cesty LED svietidlami, ako aj výstavba chodníkov pre cyklistov a peších. V úseku tak pribudol nový obojstranný cyklistický chodník so šírkou 1,5 metra a dĺžkou 133 metrov.

Podľa generálneho riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcela Horvátha malo väčší zmysel postaviť nový most, na ktorom je možné garantovať 100-ročnú životnosť, ako jeho rekonštrukcia, ktorá by predĺžila životnosť približne o 30 rokov.

„V októbri sme most zaťažili ôsmimi nákladnými vozidlami, pričom išlo spolu až o 256 ton. Bola to kľúčová skúška na to, aby sme si ako objednávateľ diela prevzali tento objekt do predčasného užívania od zhotoviteľa. Stavba vydržala tak, ako to bolo navrhované v projekte,“ uviedol Horváth.

Trvanie rekonštrukcie

Rekonštrukcia mosta trvala 240 kalendárnych dní od marca do októbra tohto roka. Stavebné činnosti na objekte projektovala spoločnosť Dopravoprojekt a realizoval Metrostav DS, a.s.

„Ukončenie výstavby mostného objektu je potvrdením našich sľubov, ktoré sme širokej verejnosti a investorovi stavby dali pri zahájení stavby, a síce, že dielo zrealizujeme v zmluvnom termíne a v zmluvnej cene,“ uviedol oblastný riaditeľ spoločnosti Metrostav DS Ladislav Bačenko.

Stavbu za zhruba 4,1 milióna eur financoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) okrem 809-tisíc eur z vlastného rozpočtu aj zo zdrojov Operačného programu Slovensko, odkiaľ získal cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sumu 3,15 milióna eur. Mesto Prešov sa na projekte podieľalo v rámci búracích prác pôvodných lávok sumou 120-tisíc eur.

Bezpečnejšia a kvalitnejšia doprava

„Na Slovensku je skôr raritou, ak sa investičné veci dokončujú v termíne a dokonca bez finančného navýšenia a my sme dôkazom, že ak sa to robí dobre a ak je vôľa, tak sa to naozaj dá. Išlo pritom o technologicky i logisticky náročnú stavbu, ktorá si vyžadovala dobrý projekt, manažment, kvalitnú robotnícku prácu aj ťažké mechanizmy,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský, podľa ktorého bude doprava v tomto vyťaženom úseku v krajskom meste omnoho bezpečnejšia, kvalitnejšia a komfortnejšia.

Nový most nad železničnou traťou, ktorý prepája centrum mesta s najväčším sídliskom Sekčov, bude do premávky zaradený vo štvrtok 31. októbra v skorých ranných hodinách. Po mesiacoch dopravných obmedzení sa tak organizácia dopravy v úseku vráti do pôvodných koľají. Zachované ostalo aj pôvodné riadenie pruhov v križovatkách.