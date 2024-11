Rekonštrukcia Cesty slobody vo Vysokých Tatrách je dokončená, projekt sa podarilo zrealizovať za tri roky (foto)

Vo Vysokých Tatrách ukončili už aj záverečnú, technologicky najnáročnejšiu etapu rekonštrukcie Cesty slobody. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tak podľa neho zavŕšil za posledné roky svoj najvýznamnejší cestný projekt. Väčšinu prác v rámci projektu za 45 miliónov na 43 kilometrov dlhom úseku cesty II/537 ukončili vlani.

Obnova prieťahu v Tatranskej Lomnici

Práce v poslednej fáze projektu za 8,3 milióna eur z uvedeného balíka sa týkali viacerých oporných múrov, priepustov a mostov, konkrétne za Novým Štrbským plesom, za Vyšnými Hágami, pred Tatranskou Poliankou a za Smokovcom. Z vlastných zdrojov kraja prešiel obnovou aj prieťah priamo v Tatranskej Lomnici.

Podľa generálneho riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha sa v predošlých dvoch rokoch podarilo v rámci projektu zrekonštruovať okrem spomínanej cesty aj 26 mostov, 26 oporných zárubných múrov, či sto priepustov a mnoho zádržných zariadení. V tomto roku pokračovali v druhej fáze projektu. Obnovou prešli dva mosty za Vyšnými Hágami a pred Tatranskou Poliankou.

Plynulá doprava

Projekt financoval kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský, autá tak v súčasnosti prejdú plynule od Tatranskej Kotliny až po Pavúčiu dolinu bez semaforov či iných zdržaní. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák ocenil, že projekt sa podarilo zrealizovať namiesto plánovaných piatich rokov za tri.

Nový asfalt dostala aj časť Cesty slobody prechádzajúca Tatranskou Lomnicou. Na obnovu 1,4 kilometra išlo 255-tisíc eur z rozpočtu PSK. Pôvodne kraj plánoval jej obnovu v hodnote do dvoch miliónov eur, ktorá by ale zahŕňala aj rekonštrukciu mosta, priepustov i dopravného značenia. Využiť chcel na to eurofondy.

Bez eurofondov

„S napätím sme čakali, či nám budú schválené eurofondy, nakoniec sa tak nestalo. Zafinancovali sme to z našich vlastných prostriedkov, realizovala to naša asfaltérska čata, ktorú máme pri Správe a údržbe ciest PSK. Chceli sme stihnúť zimu,“ vysvetlil Majerský.

Podľa Horvátha však prieťah Lomnicou rekonštruovali na úkor iných ciest, ktoré mali v pláne opraviť. Takto obnovená cesta by ale podľa predsedu kraja mala vydržať desať i viac rokov. Od zámeru zrekonštruovať ju celú dôkladne však župa neupustila.

Modernizácia Cesty slobody zahŕňala úseky Podbanské – Pavúčia dolina, Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok, Batizovský potok – Starý Smokovec a Starý Smokovec – Tatranské Matliare. Cieľom bolo zlepšenie stavebno-technického stavu cestnej siete s dopadom na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.