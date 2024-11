Prešovský samosprávny kraj privítal zaradenie úseku rýchlostnej cesty R4 medzi strategické investície štátu

Prešovský samosprávny kraj (PSK) privítal rozhodnutie vlády o zaradení rýchlostnej cesty R4 v úseku od štátnych hraníc s Poľskom po Lipníky medzi strategické investície štátu. Podľa župana Milana Majerského je to pozitívna správa pre rozvoj kraja, keďže ide o kľúčovú investíciu.

Nový úsek rýchlostnej cesty má v budúcnosti slúžiť na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a má tiež odbremeniť okolité obce od tranzitnej dopravy.

Návrh na zaradenie viac ako 55-kilometrového úseku, s odhadovaným nákladom okolo dve miliardy eur, medzi strategické investície, schválila vláda na návrh ministra dopravy na svojom tohtotýždňovom rokovaní.

Súčasť koridoru Via Carpatia

Ako pripomenula hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, na nevyhnutnosť dobudovania R4, vrátane jej zaradenia medzi strategické investície štátu, dlhodobo apelovala verejnosť, aktivisti a intenzívne aj Prešovský samosprávny kraj.

„Pre rozvoj kraja a najmä severovýchodnej časti je to veľmi pozitívna správa. Dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na našom území je o to dôležitejšie, že ide súčasť medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia, v rámci ktorého si tak Slovensko plní svoje záväzok aj voči svojim najbližším susedom, voči Poľsku a Maďarsku. Pre samotný kraj je to kľúčová investícia, ktorá odbremení už dnes neúmerne vyťažené cesty, ktoré sú dotknuté vysokou frekvenciou tranzitnej dopravy,“ uviedol Majerský s tým, že toto rozhodnutie rezortného ministerstva a vlády kraj privítal.

„Významne prispeje k bezpečnejšej doprave, ale aj k novým možnostiam pre investorov, podnikanie, cestovný ruch a všeobecne k zvýšeniu kvality života v našom kraji,“ dodal predseda PSK.

Navrhovaný úsek R4 s dĺžkou viac ako 55 kilometrov prechádza okresmi Prešov a Svidník. Stavba zahŕňa štyri mimoúrovňové križovatky (Giraltovce, Stročín, Svidník juh a Vyšný Komárnik), 66 mostov na R4, 12 mostov nad R4 a sedem mostov mimo R4. Počíta tiež s tromi ekoduktmi, dvomi odpočívadlami, vyše 18 kilometrami protihlukových stien a jednou preložkou, respektíve úpravou miestnej komunikácie. Na rýchlostnej ceste bude vybudovaných 12 prístupových ciest a 19 kilometrov múrov.

Náklady budú okolo dvoch miliárd

Investorom projektu je Národná diaľničná spoločnosť. Podľa ňou pripravenej štúdie uskutočniteľnosti sú odhadované náklady na výstavbu medzi 1,9 – 2,1 mld. eur s DPH, pričom uvažuje aj o financovaní cez verejno-súkromné partnerstvo.

Určiť projekt ako strategickú investíciu umožňuje zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Cieľom právnej normy je urýchliť výstavbu projektov vo verejnom záujme.