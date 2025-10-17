Obyvatelia Stropkova sa dočkali dôležitého míľniku, vyhlásili súťaž na zhotoviteľa sľubovaného obchvatu - VIDEO

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa preložku cesty I/15 v meste Stropkov. Ide o nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou 44,73 milióna eur bez DPH (viac ako 55 mil. eur s DPH). Cieľom projektu je odkloniť tranzitnú dopravu mimo centrálnu časť Stropkova, čím sa má znížiť dopravná záťaž v meste. Štát zatiaľ nemá kryté finančné zabezpečenie projektu.
V súčasnosti prechádza cesta I/15 centrálnou časťou mesta Stropkov, ktorá nevyhovuje svojimi parametrami intenzite dopravy a negatívne vplýva na životné prostredie v centre mesta.
Ako vyplýva zo súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu, preložka má odkloniť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo zastavanú časť mesta, čím dôjde k zníženiu intenzity dopravy, k podstatnému zníženiu hluku a vplyvu emisií z automobilovej dopravy na obyvateľstvo. Nová preložka zároveň zvýši kapacitu dopravného systému a zlepší napojenie Stropkova na regionálne aj diaľkové trasy.
Obyvatelia na tento míľnik dlho čakali
Ako v tejto súvislosti uviedol minister dopravy Jozef Ráž, cez Stropkov v súčasnosti chodí 12-tisíc áut denne. „Obyvatelia Stropkova na tento míľnik dlho čakali. Pozývam týmto aj zhotoviteľov, aby sa zúčastnili súťaže, aby sme dostali dobrú cenu. Verím, že obstarávanie ukončíme v čo najkratšom čase,“ uviedol Ráž a rovnakú myšlienku vyslovil aj primátor Stropkova Ondrej Brenzda.
„Verím, že proces verejného obstarávania prebehne čo najskôr, a že sa podarí vybrať zodpovedného zhotoviteľa, ktorý v dohľadnej dobe pristúpi k samotnej realizácii preložky,“ reagoval Brendza, podľa ktorého je projekt preložky cesty I/15 kľúčový pre budúci rozvoj mesta.
Financovanie projektu
Podľa zverejnených podkladov má byť financovanie projektu zabezpečené zo štátneho rozpočtu. „Financie na túto stavbu zatiaľ dohodnuté nemáme, ale treba byť v príprave vždy čo najďalej. Dúfam, že do času kým dokončíme verejné obstarávanie, podarí sa nám dohodnúť aj prostriedky a budeme môcť pristúpiť k realizácii,“ upozornil minister Ráž.
„Na obchvat čakáme desaťročia. Veríme, že ministerstvo do ukončenia verejného obstarávania dokáže nájsť potrebné zdroje financovanie, či už zo štátneho fondu, alebo eurofondov,“ dodal k financovaniu Brendza.
Dvojpruhová cesta
Nová komunikácia bude dvojpruhovou cestou s dĺžkou približne 5,3 kilometra. Navrhovaná trasa cesty sa začne na konci obce Tisinec, kde sa plynulo odpojí od súčasnej cesty I/15. Prejde cez rieku Ondava, následne skríži miestnu komunikáciu medzi mestskou časťou Bokša a Stropkovom, cestu III/3581 smerom na Šandal a opätovne pretne Ondavu.
Odtiaľ pokračuje po ľavom brehu rieky popri priemyselnej južnej časti mesta a napojí sa späť na existujúcu cestu I/15 za mestskou časťou Sitníky pred obcou Breznica v smere na Vranov nad Topľou. Trasa bude vedená čiastočne v násype a čiastočne v úrovni terénu, pričom výškové riešenie zohľadňuje hladinu rieky pri storočnej vode, aj výšky mostných konštrukcií nad Ondavou.
Výrazné zníženie dopravného zaťaženia
Očakáva sa, že po dokončení obchvatu sa výrazne zníži dopravné zaťaženie centra mesta, zvýši bezpečnosť premávky a zlepší dostupnosť priemyselnej zóny aj prímestských častí.
„Bude to mať veľký prínos pre obyvateľov Stropkova z hľadiska intenzity dopravy a bezpečnosti premávky. Je to vyvolaná investícia pre R4, teda prvý krok k tomu, aby sa pristúpilo k výstavbe tejto rýchlostnej cesty. Keď budeme mať R4 a obchvat, tak môžeme povedať, že infraštruktúra v Stropkove je na úrovni 21. storočia,“ dodal primátor Brendza.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do stredy 10. decembra. Uchádzači budú hodnotení podľa dvoch základných kritérií. Navrhovaná cena má váhu 85 bodov a lehota realizácie stavby má váhu 15 bodov. Maximálna lehota výstavby je určená na 1 095 dní, teda približne tri roky. Zhotoviteľ bude musieť zabezpečiť práce v dennej nepretržitej prevádzke, vrátane víkendov a štátnych sviatkov.