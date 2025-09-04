Most v obci Plaveč sa dočká rekonštrukcie, Slovenská správa ciest spustila verejné obstarávanie

Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje v príprave rekonštrukcie mosta na ceste prvej triedy I/68 v obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa, spustila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Dôvodom je havarijný stav mosta i nevyhovujúco stavebno-technický stav vozovky priľahlého úseku cesty.
Dĺžka prác
Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota stavebných prác predstavuje takmer 827-tisíc eur. Stav mosta bol vyhodnotený ako havarijný ešte v roku 2022 po jeho prehliadke. Cieľom SSC je jeho rekonštrukcia podľa súčasných noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu.
Most č. M4413 vedie ponad potok v katastrálnom území obce, dĺžka premostenia predstavuje takmer 7,8 metra. Práce majú trvať deväť mesiacov. Podľa technickej správy k projektu bude nutné odstrániť konštrukciu mosta, z dôvodu stavebných prác bude preto zriadená dočasná obchádzková trasa.
Nízka hladina rieky
„Riadenie prevádzky na pozemnej komunikácii počas výstavby bude riešené použitím svetelnej signalizácie, prípadne regulovčíkmi, v závislosti od rozsahu stavebných úprav,“ píše sa ďalej v správe. Predpokladom úspešného realizovania stavebných prác je podľa nej aj nízka hladina, ktorú rieka Poprad dosahuje v letných a jesenných mesiacoch, a teda nie v čase odmäku či topenia ľadov.
Cesta I/68 tvorí na Slovensku dôležitú spojnicu v smere sever-juh, a to v úsekoch Mníšek nad Popradom, štátna hranica Slovenska s Poľskom, Stará Ľubovňa a Prešov. V dotknutom území predstavuje základný dopravný systém.