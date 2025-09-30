Modernizácia dvoch úsekov cesty I/79 na východe Slovenska stála 26,1 milióna eur

Slovenská správa ciest (SSC) ukončila prvú etapu projektu modernizácie vybraných úsekov ciest I. triedy v Prešovskom a Košickom kraji. Rekonštruované boli dva približne 10-kilometrové úseky cesty I/79 od Vranova nad Topľou po Parchovany a od obce Veľaty po Slovenské Nové Mesto. Celková investícia dosiahla 26,1 milióna eur s DPH, z toho 23 miliónov eur bolo financovaných zo zdrojov Európskej únie.
Nové a opravené chodníky
Ako informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, cesta I/79 je významnou severojužnou spojnicou, ktorá prepája Vranov n/Topľou, Trebišov, Slovenské Nové Mesto a Čiernu nad Tisou. Modernizácia priniesla nové mosty, chodníky, bezpečnejšie križovatky, zastávky a osvetlené priechody pre chodcov. V rámci projektu vznikol vyše kilometer nových alebo opravených chodníkov, pribudlo 12 osvetlených priechodov a zrekonštruovaných bolo spolu sedem mostov.
Diaľničiari spúšťajú opravu mostných objektov na D1 pri Martine, práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia
Práce na úseku medzi Vranovom nad Topľou a Parchovanmi zahŕňali rozšírenie komunikácie, výmenu vozovky, úpravu podložia, priepustov a odvodnenia, ako aj rekonštrukciu križovatiek, na ktorých chýbali odbočovacie pruhy. V úseku medzi Veľatmi a Slovenským Novým Mestom boli vymenené asfaltové vrstvy, upravené hospodárske vjazdy, chodníky a zastávky a pribudli osvetlené priechody pre chodcov.
Podpora hospodárskeho rozvoja
„Modernizácia cesty I/79 ukazuje, ako môžu európske fondy podporiť hospodársky rozvoj aj v regiónoch východného Slovenska. Nové mosty, chodníky a bezpečnejšie križovatky zlepšujú mobilitu obyvateľov a posilňujú prepojenie regiónu,“ uviedol zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie na SlovenskuRadim Dvořák.
Prešovskí cestári rekonštruujú cestu za obcou Soľ za 334-tisíc eur, projekt prinesie bezpečnejší prejazd - FOTO
Generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka dodal, že projekt prinesie občanom hmatateľné zlepšenie života: „Cesty prvej triedy sú občanom vo všetkých regiónoch najbližšie a sú súčasťou ich každodenného života. Tento významný projekt je príkladom, ako môže podpora z fondov EÚ zlepšiť dostupnosť aj bezpečnosť cestnej infraštruktúry,“ zdôraznil Polievka.