Slovenská správa ciest obstaráva dopravné značenie a zariadenia za viac ako 8,2 milióna eur bez DPH

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, montáž a údržbu zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách I. triedy vo svojej správe. Predpokladaná hodnota zákazky je 8,2 milióna eur bez DPH (10,09 mil. s DPH).
Ako vyplýva zo súťažných podkladov, predmetom zákazky je najmä výmena poškodených značiek, montáž nových značiek vrátane nosičov, servis dopravných zariadení či osadenie elektromechanických premenných značiek. Súčasťou budú aj práce spojené s konštrukciami s pasívnou bezpečnosťou, LED dopravnými gombíkmi a meračov teploty s cestným senzorom.
Zákazka je rozdelená na štyri časti podľa regiónov – Investičná výstavba a správa ciest (IVSC) Bratislava v predpokladanej hodnote 2,19 mil. eur, IVSC Žilina za 1,98 mil. eur, IVSC Banská Bystrica v hodnote 1,57 mil. eur a IVSC Košice za 2,46 mil. eur. Uchádzači môžu predložiť ponuky na jednu, viac alebo všetky časti.
Objednávateľ bude počas platnosti rámcovej dohody vychádzať z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky. Zmluvy budú uzatvorené na obdobie 48 mesiacov, pričom súťaž sa bude vyhodnocovať podľa kritéria najnižšej ceny. Financovanie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. októbra.