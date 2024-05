Vlaky medzi Bolerázom a Smolenicami vypadli na týždeň, zavedená je náhradná autobusová doprava

Železničná doprava na úseku Boleráz – Smolenice v okrese Trnava je na týždeň obmedzená pre plánované práce na trati.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tam počas výluky od 24. do 31. mája zaviedla náhradnú autobusovú dopravu za viaceré osobné vlaky jazdiace na linke Trnava – Senica a späť.

Cestujúci ju môžu využiť medzi železničnými stanicami Boleráz a Smolenice cez Bíňovce. Z tohto dôvodu treba počítať s meškaním vlakov dotknutých výlukou v trvaní približne 15 minút.

Víkendová výluka

V piatok 24. mája medzi Bolerázom a Smolenicami nešlo od rána zhruba počas siedmich hodín desať vlakov. V sobotu 25. a v nedeľu 26. mája na tomto úseku nepremáva osem vlakov.

Ide o štyri spoje s odchodmi z Bolerázu a zo Smoleníc do Senice každé dve hodiny od 7:51 a 7:59 do 13:51 a 13:59, ako aj štyri spoje opačne s odchodmi zo Smoleníc a z Bolerázu do Trnavy v rovnakom intervale od 7:56 a 8:06 do 13:56 a 14:06.

Výluka v týždni

Od pondelka 27. mája do piatka 31. mája nebude na úseku Boleráz – Smolenice jazdiť, rovnako ako v piatok, desať vlakov. Týka sa to tých istých ôsmich spojov ako cez víkend a okrem nich aj ďalších dvoch. Tie majú odchod z Bolerázu 14:51, zo Smoleníc 14:59 smerom do Senice a opačne zo Smoleníc 14:56, z Bolerázu 15:06 do Trnavy.

Úsek Smolenice – Boleráz má 7 kilometrov, vlaková linka Trnava – Senica 45 kilometrov. Trať Kúty – Trnava je dlhá 68 kilometrov, vedie cez Šaštín-Stráže, Senicu, popri Jablonici, Smoleniciach aj cez Boleráz.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.