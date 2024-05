Železničná doprava medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bude obmedzená, výluky sa týkajú viacerých rýchlikov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila na aktuálne obmedzenia v železničnej osobnej doprave. Od začiatku tohto týždňa sú na rôznych úsekoch, napríklad v okolí Bánoviec nad Bebravou aj medzi Zvolenom a Banskou Bystricou.

Týkajú sa aj viacerých rýchlikov jazdiacich na linkách zo Zvolena do Vrútok, z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť. Z dôvodu plánovaných výlukových prác na železniciach možno očakávať meškania dotknutých vlakov, cestujúci majú za ne k dispozícii náhradnú autobusovú dopravu.

Výluka v Trenčianskom kraji

Na úseku Mníchova Lehota – Chynorany v okolí Bánoviec nad Bebravou v Trenčianskom kraji je výluka 27. a 28. mája. Nejdú tam dva dopoludňajšie osobné vlaky jazdiace na linke medzi Trenčínom a Chynoranmi cez Bánovce nad Bebravou.

Jeden z týchto spojov má odchod z Trenčína 9:48, z Mníchovej Lehoty 10:11, z Bánoviec nad Bebravou 10:37 a príchod do Chynorian 10:53. Opačný spoj odchádza z Chynorian 11:10, z Bánoviec nad Bebravou 11:27, z Mníchovej Lehoty 11:52 a do Trenčína prichádza 12:14.

Náhradná doprava má trasu Mníchova Lehota – Trenčianske Jastrabie – Svinná – Ruskovce – Horné Ozorovce – Bánovce nad Bebravou – Dolné Naštice – Rybany – Ostratice – Chynorany. Úsek Mníchova Lehota – Chynorany má 33 kilometrov, je súčasťou väčšiny trate Trenčín – Chynorany dlhej 49 kilometrov.

Obmedzenia pri Zvolene

Obmedzenia sú pre úpravu infraštruktúry na úseku Sliač kúpele – Vlkanová aj medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. V pondelok 27. mája, vo štvrtok 30. a v piatok 31. mája sa týkajú šiestich rýchlikov a dvoch osobných vlakov.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK.

V pondelok medzi Vlkanovou a Zvolenom vypadli štyri rýchliky Fatran na linke Zvolen – Vrútky a späť, ktoré majú odchod z Vlkanovej do Zvolena 9:34, 11:41 a opačne zo Zvolena do Vrútok 10:06, 12:06. Na tomto úseku v tento deň nejdú ani dva rýchliky Urpín spájajúce Bratislavu a Banskú Bystricu. Konkrétne tie s odchodom z Vlkanovej do Bratislavy 10:34 a zo Zvolena do Banskej Bystrice 11:06.

Na úseku Zvolen – Vlkanová nepôjdu ani osobné vlaky na linke medzi Zvolenom a Banskou Bystricou – spoj zo Zvolena má odchod 10:35 a z Vlkanovej späť 11:00.

Náhradná autobusová doprava

Tie isté rýchliky nebudú 30. a 31. mája jazdiť ani na úseku medzi Zvolenom a Sliačom kúpeľmi. Zo Sliača do Zvolena odchádzajú 9:45, 11:45, do Bratislavy 10:45, zo Zvolena do Vrútok 10:06, 12:06, do Banskej Bystrice 11:06. Oba uvedené osobné vlaky nepôjdu medzi Zvolenom a Vlkanovou s tými istými odchodmi zo Zvolena a z Vlkanovej.

Náhradná doprava má trasu Zvolen osobná stanica – Zvolen mesto – Sliač kúpele – Veľká Lúka – Hronsek – Vlkanová. Úsek Sliač kúpele – Vlkanová má 6 kilometrov, Vlkanová – Zvolen 12 kilometrov, Zvolen – Sliač kúpele 6 kilometrov. Nachádzajú sa na začiatku trate Zvolen – Vrútky v dĺžke 96 kilometrov.