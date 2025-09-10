Obchvaty Pezinka a Modry sú strategickou investíciou, prispejú k odľahčeniu dopravy aj zvýšeniu bezpečnosti - VIDEO

Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí schválila určenie plánovaných obchvatovPezinka a Modry za strategickú investíciu. Návrh predložilo Ministerstvo dopravy SR na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude investorom a realizátorom projektu.
Celková plocha plánovanej investičného projektu II/502 Pezinok obchvat a II/502 Modra obchvat predstavuje 469-tisíc metrov štvorcových, pričom odhadované investičné výdavky dosiahnu takmer 195 miliónov eur vrátane DPH. Financovanie má byť zabezpečené z viacerých zdrojov, a to úveru Európskej investičnej banky, prostriedkov Programu Slovensko 2021 – 2027 a vlastných zdrojov kraja.
Predpokladaný začiatok výstavby
Obchvaty budú situované na území okresu Pezinok, konkrétne v katastrálnych územiach miest Pezinok, Grinava, Svätý Jur a Modra. Projekt je podľa rezortu dopravy vo vysokom stupni technickej a administratívnej pripravenosti, čo vytvára predpoklady na jeho skorú realizáciu.
Začiatok výstavby je naplánovaný na október 2026 v prípade obchvatu Modry a január 2028 v prípade obchvatu Pezinka. Doba výstavby každého úseku je odhadovaná na 24 mesiacov.
Spojenie Bratislavy s mestami v Malokarpatskom regióne
Zámerom je vybudovanie preložky cesty II/502 mimo zastavané územia Pezinka a Modry. Nové riešenie má priniesť rýchlejšie a bezpečnejšie dopravné spojenie Bratislavy s mestami v Malokarpatskom regióne a zároveň s významnou rekreačnou oblasťou na úpätí Malých Karpát.
Obchvat Pezinka bude merať viac ako 7,3 kilometra a má mať štyri jazdné pruhy. Obchvat Modry je navrhnutý ako pozemná komunikácia s dvomi jazdnými pruhmi a dĺžkou trasy tri kilometre.
Obchvaty odklonia tranzitnú dopravu
Podľa celoštátneho sčítania intenzity cestnej dopravy z roku 2022 dosahovala priemerná denná intenzita na jednotlivých úsekoch približne 12- až 17-tisíc vozidiel za 24 hodín.
Obchvaty odklonia tranzitnú dopravu mimo intravilány miest, čím sa podľa predkladateľov výrazne odľahčí existujúca cesta II/502. Očakáva sa skrátenie cestovných časov, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky, zníženie hluku, emisií aj dopravnej záťaže v obytných zónach.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, informatizáciu ani životné prostredie.