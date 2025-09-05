Diaľničiari ukončili opravy mostov v Bratislave, premávka je už bez obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na dvoch bratislavských mostoch, kde počas leta prebiehala výmena mostných záverov. Pôvodné oceľové mechanické závery nahradili gumokovové.
Cieľom opráv bolo zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, predĺžiť životnosť mostných objektov a znížiť hluk v okolí. Premávka je už bez obmedzení.
Výmena mostných záverov
Ako informovala NDS, práce sa týkali estakády Mierová – Senecká, kde diaľničiari vymenili dva mostné závery medzi pripájacou vetvou z ulice Gagarinova a zjazdom na ulicu Galvaniho.
Ďalší mostný záver bol obnovený medzi ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta a mostom nad Bajkalskou ulicou, za zjazdom na Bajkalskú ulicu, resp. na R7.
Komfort, bezpečnosť aj zníženie hlukovej záťaže
Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu, výmena mostných záverov na kľúčových bratislavských mostoch bola nevyhnutná nielen z pohľadu technickej údržby, ale aj komfortu a bezpečnosti cestujúcich. „Zároveň sme týmto krokom prispeli k zníženiu hlukovej záťaže pre obyvateľov časti mesta,“ dodal Droppa.
NDS okrem toho opravila mostné závery aj na dvoch mostoch na diaľnici D2 medzi križovatkou Bratislava – Lamač a tunelom Sitina, kde zároveň realizuje protihlukovú stenu. Diaľničiari tiež obnovili vozovku pred križovatkou Bratislava – Gagarinova v mestskej časti Ružinov.