Diaľničiari ukončili opravy mostov v Bratislave, premávka je už bez obmedzení

Na dvoch bratislavských mostoch počas leta prebiehala výmena mostných záverov.
Mostné závery, Bratislava
Výmena mostných záverov na bratislavských mostoch. Foto: www.facebook.com
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na dvoch bratislavských mostoch, kde počas leta prebiehala výmena mostných záverov. Pôvodné oceľové mechanické závery nahradili gumokovové.

Cieľom opráv bolo zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, predĺžiť životnosť mostných objektov a znížiť hluk v okolí. Premávka je už bez obmedzení.

Výmena mostných záverov

Ako informovala NDS, práce sa týkali estakády Mierová – Senecká, kde diaľničiari vymenili dva mostné závery medzi pripájacou vetvou z ulice Gagarinova a zjazdom na ulicu Galvaniho.

Ďalší mostný záver bol obnovený medzi ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta a mostom nad Bajkalskou ulicou, za zjazdom na Bajkalskú ulicu, resp. na R7.

Komfort, bezpečnosť aj zníženie hlukovej záťaže

Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu, výmena mostných záverov na kľúčových bratislavských mostoch bola nevyhnutná nielen z pohľadu technickej údržby, ale aj komfortu a bezpečnosti cestujúcich. „Zároveň sme týmto krokom prispeli k zníženiu hlukovej záťaže pre obyvateľov časti mesta,“ dodal Droppa.

NDS okrem toho opravila mostné závery aj na dvoch mostoch na diaľnici D2 medzi križovatkou Bratislava – Lamač a tunelom Sitina, kde zároveň realizuje protihlukovú stenu. Diaľničiari tiež obnovili vozovku pred križovatkou Bratislava – Gagarinova v mestskej časti Ružinov.

