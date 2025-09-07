Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia, most pri Kolárove je v havarijnom stave, čaká ho veľká oprava

Nitriansky samosprávny kraj čoskoro začne s rekonštrukciou 55-ročného mosta nad Asódskym kanálom v mestskej časti Kolárova – Veľký Ostrov v okrese Komárno. Stavebné práce odštartujú v utorok 9. septembra a sú naplánované na šesť mesiacov v závislosti od poveternostných podmienok.
Investícia do bezpečnosti dopravy
„Po dlhých rokoch prevádzky si aj tento most vyžaduje zásadnú modernizáciu. Chceme, aby bol pre obyvateľov i návštevníkov nášho kraja bezpečný, funkčný a pripravený zvládnuť dopravné zaťaženie aj v ďalších desaťročiach. Investícia do jeho obnovy je investíciou do bezpečnosti a plynulosti dopravy v regióne,“ uviedol predseda Nitrianskeho samosprávneho krajaBranislav Becík.
Za rekonštrukciu zaplatí župa 260-tisíc eur. Počas stavebných prác ostane most prejazdný, doprava však bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a regulovaná prenosným dopravným značením.
Most v havarijnom stave
Pôvodný most pochádza ešte z roku 1970 a jeho stavebno-technický stav bol pri poslednej prehliadke hodnotený stupňom VI – veľmi zlý. „Práce na rekonštrukcii začnú osadením dočasného dopravného značenia a budú pokračovať odstránením pôvodných zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, železobetónových nosníkov, úložných prahov a častí oboch opôr mosta. Základná konštrukcia zostane pôvodná, avšak opory a úložné prahy budú vybudované nanovo,“ opísal priebeh opráv Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou modernizácie mosta pri Kolárove bude aj zhotovenie prechodových oblastí, izolácií, nových ríms a asfaltových vrstiev, vrátane rozšírenia krajnice pred a za mostom. Celková dĺžka stavebnej úpravy komunikácie spolu s mostom je 40,1 metra.
„Okrem kompletnej obnovy nosnej konštrukcie a mostného zvršku sa na zachovaných častiach mosta vykoná sanácia. Osadí sa nové zvodidlo a obnoví trvalé dopravné značenie. Koryto Asódskeho kanála prečistíme a spevníme, aby bol most aj jeho okolie v optimálnom technickom stave,“ dodal Takáč.