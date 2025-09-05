Most pri Veľkých Úľanoch čaká rekonštrukcia, pre motoristov budujú dočasné premostenie

Most v havarijnom stave na ceste II/121 pri obci Veľké Úľany v okrese Galanta čaká rekonštrukcia. Doprava v tejto lokalite zostane zachovaná aj počas stavebných prác. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja zabezpečila v tejto lokalite za viac ako 330 tisíc eur dočasné premostenie.
„Zatvorenie mosta by spôsobilo výraznú komplikáciu v dopravnej dostupnosti Veľkých Úľan, zvýšenie časového aj finančného zaťaženia obyvateľov a infraštruktúry v okolí. Preto sme sa rozhodli, že dopravu na tomto vyťaženom úseku zachováme aj počas rekonštrukcie. Začali sme s budovaním užitočného dočasného premostenia, ktoré pôjde paralelne s mostom. Počítame, že sa začne využívať koncom septembra zároveň so štartom rekonštrukcie,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Bez dočasného premostenia by motoristi boli nútení využívať obchádzkové cesty cez okolité obce, čo by mohlo v priemere znamenať navýšenie vzdialenosti o 10 až 20 kilometrov podľa výberu obchádzky. To by vodičom spôsobilo časový sklz približne 15 až 30 minút, v exponovaných časoch aj viac.
Komplexná rekonštrukcia mosta sa začne po dokončení výstavby dočasného premostenia, pravdepodobne ešte v septembri tohto roka. Kraj projekt financuje z eurofondov.