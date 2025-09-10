Diaľničiari obnovili svoj jediný drevený most, doprava pod ekoduktom Hôrka je už bez obmedzení

Drevený ekodukt bol postavený v roku 2008. Zložený je z oblúkových nosníkov, ktoré sú kĺbovo spájané, a jeho teoretické rozpätie je 36 metrov.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ekodukt Hôrka, diaľnica D1
Ekodukt Hôrka na diaľnici D1. Foto: www.facebook.com
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas leta zrealizovala dvojmesačnú obnovu svojho jediného dreveného mosta na diaľnici D1 za Popradom. Ide o ekodukt Hôrka, ktorý slúži ako migračný koridor pre zver. Komplexná údržba sa týkala drevených aj oceľových častí mosta.

Ako informovala NDS, počas údržby sa obnovil náter drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov a zábradlia na portáloch mosta. Vymenili sa tiež poškodené časti protioslňujúcej zásteny.

„Ďakujeme motoristom, že boli počas svojej jazdy na tomto úseku ohľaduplní a ústretoví. Aj oni tým prispeli k bezpečnosti a predĺženiu funkčnosti tohto jedinečného dreveného mosta,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Drevený ekodukt bol postavený v roku 2008. Zložený je z oblúkových nosníkov, ktoré sú kĺbovo spájané, a jeho teoretické rozpätie je 36 metrov. Po ukončení prác je už doprava na tomto úseku diaľnice bez obmedzení.

Viac k osobe: Rastislav Droppa
Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: Diaľnica D1 ekodukt obnova mosta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk