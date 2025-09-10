Diaľničiari obnovili svoj jediný drevený most, doprava pod ekoduktom Hôrka je už bez obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas leta zrealizovala dvojmesačnú obnovu svojho jediného dreveného mosta na diaľnici D1 za Popradom. Ide o ekodukt Hôrka, ktorý slúži ako migračný koridor pre zver. Komplexná údržba sa týkala drevených aj oceľových častí mosta.
Ako informovala NDS, počas údržby sa obnovil náter drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov a zábradlia na portáloch mosta. Vymenili sa tiež poškodené časti protioslňujúcej zásteny.
„Ďakujeme motoristom, že boli počas svojej jazdy na tomto úseku ohľaduplní a ústretoví. Aj oni tým prispeli k bezpečnosti a predĺženiu funkčnosti tohto jedinečného dreveného mosta,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Drevený ekodukt bol postavený v roku 2008. Zložený je z oblúkových nosníkov, ktoré sú kĺbovo spájané, a jeho teoretické rozpätie je 36 metrov. Po ukončení prác je už doprava na tomto úseku diaľnice bez obmedzení.