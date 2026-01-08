Obchvat Modry sa posúva do kľúčovej fázy, ide o jeden z najdlhšie pripravovaných dopravných projektov

Jeho cieľom je odkloniť tranzitnú dopravu z centra mesta a zlepšiť bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov.
Príprava obchvatu Modry na ceste II/502 sa posúva do kľúčovej fázy. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uzavrel zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti a bezpečnostného auditu. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Najdlhšie pripravovaný projekt

Ide o jeden z najdlhšie pripravovaných dopravných projektov v regióne Malých Karpát. Jeho cieľom je odkloniť tranzitnú dopravu z centra mesta a zlepšiť bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov. Začiatkom júna 2025 získal projekt právoplatné územné rozhodnutie.

V septembri Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja schválila projektový zámer, čím vznikol predpoklad na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov. Začiatkom roka 2026 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na vyhotovenie dokumentácie na realizáciu stavby podľa metodiky BIM (Building Information Modeling).

Alternatívy

Obchvat Modry má za sebou mimoriadne dlhú a komplikovanú históriu,“ priblížila hovorkyňa kraja. V roku 1978 spracoval Dopravoprojekt Štúdiu súboru stavieb Prestavba štátnej cesty II/502 Myslenice – Modra. Stavba bola členená na 1. stavbu (úsek Myslenice – Modra) a 2. stavbu (Modra – obchvat).

Obchvat Modry bol riešený v troch alternatívach, pričom alternatívy A a B obchádzali mesto severozápadne zo strany Malých Karpát, alternatíva C juhovýchodne. Tá bola doporučená ako najvýhodnejšia. V roku 1988 spracoval Dopravoprojekt Štúdiu preložky cesty II/502 v Modre, ktorej predmetom bolo odľahčiť centrum Modry od tranzitnej dopravy do obdobia výstavby definitívnej preložky cesty II/502.

Štúdia predpokladala využitie zrekonštruovaného úseku Šúrskej ulice v Modre, ďalší úsek bol vedený cez miestnu časť Mestské záhumenice po miestnu časť Kráľová,“ dodala Forman.

Realizácia stavby

Umiestnenie preložky cesty II/502 juhovýchodne od mesta Modra bolo potvrdené a schválené aj v územnom pláne sídelného útvaru Modra v roku 1996,“ pripomína vedúci Oddelenia strategických projektov BSK Marek Horváth. „To, že sa dnes po takmer polstoročí od prvých štúdií dostávame do fázy dokumentácie pre realizáciu stavby, je výsledkom systematickej práce, odbornej prípravy a spolupráce s územnou samosprávou aj štátom,“ dodal.

Predmetom zmluvy je okrem samotnej projektovej dokumentácie aj inžinierska činnosť zameraná na získanie právoplatného stavebného povolenia, výkon odborného autorského dohľadu, súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavebných prác a bezpečnostný audit, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre získanie externých zdrojov financovania.

Vysporiadanie pozemkov

V zmysle harmonogramu očakávame získanie právoplatného stavebného povolenia na konci roka 2026. Následne plánujeme vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvý výkop by sa mohol uskutočniť v roku 2027,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

BSK zároveň prostredníctvom svojich interných kapacít zabezpečuje proces majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre vydanie stavebného povolenia. Projekt obchvatu Modry je súčasťou širšieho zámeru Malokarpatského obchvatu, ktorý má postupne odbremeniť Svätý Jur, Pezinok, Modru, Dubovú, ale aj Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy.

Ide o systémové riešenie dlhodobých dopravných problémov celého regiónu, nie o izolovaný zásah,“ zdôrazňuje samospráva. Obchvat Modry spolu s obchvatom Pezinka získal v septembri 2025 štatút strategickej investície štátu.

