Ráž hodnotí rok 2025 ako úspešný, vyzdvihol otvorenie tunela Višňové aj spustenie leteckej linky Bratislava - Košice

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky hodnotí rok 2025 ako úspešný. Rezort otvoril štyri nové diaľničné úseky, dokončil viacero významných modernizácií železníc a našiel riešenie zlého stavu mostov na cestách prvej triedy.
Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža je najvýznamnejším projektom otvorenie diaľničného úseku s tunelom Višňové, ktorý doplnil existujúci úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a výrazne zlepšil dopravnú situáciu v regióne. Okrem Višňového pribudli aj dva úseky R2 – Kriváň – Mýtna a Košice, Šaca – Košické Oľšany, a rýchlostný obchvat Tvrdošína na R3. Nové úseky presmerovali viac ako 90 percent tranzitu z centier Košíc a Tvrdošína.
Otvorenie viacerých vetiev
Znížil sa aj dopravný tlak v Bratislave. „Tým, že sme otvorili viacero vetiev na križovatke D1/D4, sme mohli zakázať prejazd kamiónov po Prístavnom moste. Z Bratislavy tak ubudlo viac ako 20-tisíc kamiónov mesačne, ktoré už jazdia po novom obchvate D4,“ uviedol Ráž.
NDS tento rok dokončila štyri nové diaľničné úseky, najočakávanejšou udalosťou bolo otvorenie tunela Višňové
Z nových cestných projektov najviac rezonuje spustenie výstavby kysuckej D3 a na jeseň sa začala aj očakávaná výstavba ďalšej etapy obchvatu Prievidze. Vláda už odsúhlasila aj rekonštrukciu 575 mostov v zlom stave na cestách I. triedy v rámci PPP projektu. „Stavebné práce aj následnú 30-ročnú údržbu bude mať na starosti koncesionár, ktorého začneme hľadať začiatkom roka 2026,“ pripomenul minister dopravy.
Na železniciach sa skončilo niekoľko významných projektov vrátane elektrifikácie a modernizácie tratí Devínska Nová Ves – Marchegg, Moldava nad Bodvou – Haniska a Bánovce nad Ondavou – Humenné. Ďalšie dokončené projekty zahŕňajú modernizáciu trate z Čadce do Česka a úsek Nová Baňa – Hronský Beňadik.
Letecká linka Bratislava – Košice
Krátko pred koncom roka sa po takmer siedmich rokoch obnovila letecká linka medzi Bratislavou a Košicami. Dopravca Wizz Air ponúka s podporou štátu deväť letov týždenne v oboch smeroch za ceny leteniek od 20 eur.
Letecká linka medzi Bratislavou a Košicami je realitou. Ráž slávnostne prestrihol pásku, nechýbal ani Fico – VIDEO, FOTO
„O toto spojenie je obrovský záujem. Všetky lety sú takmer vypredané. Navyše spustenie tejto linky pomohlo k tomu, aby si dopravca zriadil bázu na bratislavskom letisku, kde sa už v budúcom roku zdvojnásobí počet prepravených cestujúcich,“ zhodnotil prínos novej linky minister.
Na diplomatickom poli Slovensko získalo 135 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), čo predstavuje osem percent z celého balíka a je najvyšším podielom spomedzi 27 krajín EÚ. Financie budú použité predovšetkým na modernizáciu železníc na východnom Slovensku a inštaláciu systému ETCS vo vlakoch ZSSK a ZSSK Cargo.