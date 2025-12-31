Ráž hodnotí rok 2025 ako úspešný, vyzdvihol otvorenie tunela Višňové aj spustenie leteckej linky Bratislava - Košice

Znížil sa aj dopravný tlak v Bratislave.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
DOPRAVA: Otvorenie tunela Višňové
Sprava: Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček, premiér Robert Fico a minister dopravy Jozef Ráž a počas slávnostného otvorenia tunela Višňové. Višňové, 22. december 2025. Foto: SITA/Úrad vlády
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky hodnotí rok 2025 ako úspešný. Rezort otvoril štyri nové diaľničné úseky, dokončil viacero významných modernizácií železníc a našiel riešenie zlého stavu mostov na cestách prvej triedy.

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža je najvýznamnejším projektom otvorenie diaľničného úseku s tunelom Višňové, ktorý doplnil existujúci úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a výrazne zlepšil dopravnú situáciu v regióne. Okrem Višňového pribudli aj dva úseky R2 – Kriváň – Mýtna a Košice, Šaca – Košické Oľšany, a rýchlostný obchvat Tvrdošína na R3. Nové úseky presmerovali viac ako 90 percent tranzitu z centier Košíc a Tvrdošína.

Otvorenie viacerých vetiev

Znížil sa aj dopravný tlak v Bratislave. „Tým, že sme otvorili viacero vetiev na križovatke D1/D4, sme mohli zakázať prejazd kamiónov po Prístavnom moste. Z Bratislavy tak ubudlo viac ako 20-tisíc kamiónov mesačne, ktoré už jazdia po novom obchvate D4,“ uviedol Ráž.

Z nových cestných projektov najviac rezonuje spustenie výstavby kysuckej D3 a na jeseň sa začala aj očakávaná výstavba ďalšej etapy obchvatu Prievidze. Vláda už odsúhlasila aj rekonštrukciu 575 mostov v zlom stave na cestách I. triedy v rámci PPP projektu. „Stavebné práce aj následnú 30-ročnú údržbu bude mať na starosti koncesionár, ktorého začneme hľadať začiatkom roka 2026,“ pripomenul minister dopravy.

Na železniciach sa skončilo niekoľko významných projektov vrátane elektrifikácie a modernizácie tratí Devínska Nová Ves – Marchegg, Moldava nad Bodvou – Haniska a Bánovce nad Ondavou – Humenné. Ďalšie dokončené projekty zahŕňajú modernizáciu trate z Čadce do Česka a úsek Nová Baňa – Hronský Beňadik.

Letecká linka Bratislava – Košice

Krátko pred koncom roka sa po takmer siedmich rokoch obnovila letecká linka medzi Bratislavou a Košicami. Dopravca Wizz Air ponúka s podporou štátu deväť letov týždenne v oboch smeroch za ceny leteniek od 20 eur.

Fotogaléria k článku:

DOPRAVA: Prvá letecká linka Bratislava - Košice
Spustenie leteckej linky Košice/Bratislava
Spustenie leteckej linky Košice/Bratislava
10 fotografií v galérii
Spustenie leteckej linky Košice/Bratislava

O toto spojenie je obrovský záujem. Všetky lety sú takmer vypredané. Navyše spustenie tejto linky pomohlo k tomu, aby si dopravca zriadil bázu na bratislavskom letisku, kde sa už v budúcom roku zdvojnásobí počet prepravených cestujúcich,“ zhodnotil prínos novej linky minister.

Na diplomatickom poli Slovensko získalo 135 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), čo predstavuje osem percent z celého balíka a je najvyšším podielom spomedzi 27 krajín EÚ. Financie budú použité predovšetkým na modernizáciu železníc na východnom Slovensku a inštaláciu systému ETCS vo vlakoch ZSSK a ZSSK Cargo.

Viac k osobe: Jozef Ráž
Firmy a inštitúcie: Connecting Europe Facility (CEF)MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRWizz Air
Okruhy tém: Letecká linka Bratislava - Košice Minister dopravy a výstavby SR Tunel Višňové

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk