Bratislava rozširuje PAAS do ďalšej ružinovskej lokality, Ostredky dostanú reguláciu aj nedeľné večerné obmedzenia

Bratislava spúšťa od 14. januára regulované parkovanie PAAS v ružinovskej lokalite RU3 – Ostredky. Parkovanie bude po novom možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch. „Pribudli aj cik cak čiary – miesta s krátkodobým zastavením,“ priblížil magistrát. V orientácii obyvateľom pomôžu modré a zelené informačné tabule priamo v uliciach.
„Modrá tabuľa označuje úsek určený pre držiteľov rezidentskej alebo abonentskej karty. Na tabuli nájdete aj kód zóny, napríklad RU3, ktorý určuje, že v tomto úseku môžu parkovať rezidenti s kartou RU3,“ konštatuje samospráva. Zelená tabuľa je určená pre návštevníkov. Obsahuje informácie o čase spoplatnenia, hodinovej sadzbe a kóde úseku parkovania, ktorý je potrebné zadať pri platbe v aplikácii, parkomate alebo prostredníctvom SMS.
Deti pri bratislavských školách majú na prechodoch cez cestu PAAS sprievodcov
V zóne RU3 – Ostredky bude platiť časová regulácia parkovania v pracovné dni od 12.00 do 24.00 a v nedeľu od 18.00 do 24.00. „Oproti lokalitám RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky zavádzame na Ostredkoch reguláciu rovno aj vo večerných hodinách počas nedele. Touto úpravou reagujeme na podnety obyvateľov zóny a očakávame zlepšenie dostupnosti parkovacích kapacít pre rezidentov v nedeľných večerných hodinách,“ vysvetlilo mesto.
Bratislava spustí ďalšiu parkovaciu zónu PAAS v Starom Meste, vodičov upozorňuje aj na dôležité zmeny
V lokalitách RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky budú časy zosúlaďovať so zvyškom zóny začiatkom roka 2026. „Rezidentská a abonentská parkovacia karta pre zónu RU3 platí v celej zóne a občania, ktorí ju majú registrovanú, môžu ako rezidenti parkovať na Štrkovci, Trávnikoch, Pošni a od 14. januára aj na Ostredkoch,“ doplnil magistrát.