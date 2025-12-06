Bratislava rozširuje PAAS do ďalšej ružinovskej lokality, Ostredky dostanú reguláciu aj nedeľné večerné obmedzenia

V lokalitách RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky budú časy zosúlaďovať so zvyškom zóny začiatkom roka 2026. ​
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Parkovanie, Bratislava, PAAS
Parkomat na zaplatenie parkovného v uliciach Nového Mesta počas zavedenia regulovaného parkovania so systémom Bratislavského parkovacieho asistenta PAAS. Bratislava, 10. január 2022. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Bratislava spúšťa od 14. januára regulované parkovanie PAAS v ružinovskej lokalite RU3 – Ostredky.​ ​​Parkovanie bude po novom možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch. „Pribudli aj cik cak čiary – miesta s krátkodobým zastavením,“ priblížil magistrát. V orientácii obyvateľom pomôžu modré a zelené informačné tabule priamo v uliciach.​​​

„Modrá tabuľa označuje úsek určený pre držiteľov rezidentskej alebo abonentskej karty.​ Na tabuli nájdete aj kód zóny, napríklad RU3, ktorý určuje, že v tomto úseku môžu parkovať rezidenti s kartou RU3,“ konštatuje samospráva. Zelená tabuľa je určená pre návštevníkov. Obsahuje informácie o čase spoplatnenia, hodinovej sadzbe a kóde úseku parkovania, ktorý je potrebné zadať pri platbe v aplikácii, parkomate alebo prostredníctvom SMS.​

V zóne RU3 – Ostredky bude platiť časová regulácia parkovania v pracovné dni od 12.00 do 24.00 a v nedeľu od 18.00 do 24.00. „Oproti lokalitám RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky zavádzame na Ostredkoch reguláciu rovno aj vo večerných hodinách počas nedele. Touto úpravou reagujeme na podnety obyvateľov zóny a očakávame zlepšenie dostupnosti parkovacích kapacít pre rezidentov v nedeľných večerných hodinách,“ vysvetlilo mesto.

V lokalitách RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky budú časy zosúlaďovať so zvyškom zóny začiatkom roka 2026. ​„Rezidentská a abonentská parkovacia karta pre zónu RU3 platí v celej zóne a občania, ktorí ju majú registrovanú, môžu ako rezidenti parkovať na Štrkovci, Trávnikoch, Pošni a od 14. januára aj na Ostredkoch,“ doplnil magistrát.

