Nitriansky kraj zachránil historický most z roku 1900, investícia dosiahla takmer 270-tisíc eur - FOTO

Práce prebiehali v dvoch etapách, aby bola počas celého obdobia zabezpečená prejazdnosť župnej komunikácie.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Kamenny most.jpg
Foto: www.facebook.com
Levice Cestná doprava Regionálne správy z lokality Levice

Medzi Bohunicami a Bátovcami v Levickom okrese je pod cestou II/524 ukrytý unikát – až 125-ročný kamenný most. Po šiestich mesiacoch stavebných prác je zmodernizovaný a plne prejazdný. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zaplatil za rekonštrukciu takmer 270-tisíc eur. Práce prebiehali v dvoch etapách, aby bola počas celého obdobia zabezpečená prejazdnosť župnej komunikácie.

Oprava historickej dopravnej stavby zahŕňala sanáciu klenby, krídel a ríms, doplnenie vypadaného kamenného muriva, vybudovanie ríms so zvodidlami a zhotovenie novej vozovky s krajnicami. Spevnené bolo aj koryto toku pod mostom, aby sa predišlo jeho vymývaniu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je dôležité nielen stavať nové mosty, ale aj rekonštruovať tie, ktoré desiatky rokov spoľahlivo slúžili obyvateľom a majú svoj príbeh. Opravy mostov preto vnímame ako investíciu do bezpečnosti, plynulosti dopravy a dlhodobej stability dopravnej infraštruktúry,“ uviedol predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.

Most za Bohunicami bol postavený v roku 1900 a jeho technický stav bol vyhodnotený stupňom VI – veľmi zlý. Nosná konštrukcia je kamenná, klenbová. Ako opísala Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK, na viacerých miestach bolo kamenné murivo poškodené, vypadané, rímsy boli zvetrané. „Rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. Vďaka nej je most už bezpečný, staticky vyhovujúci a spĺňa všetky požiadavky na súčasné dopravné zaťaženie,“ skonštatovala.

Viac k osobe: Branislav BecíkKarina Olejárová
Okruhy tém: kamenný most Nitriansky samosprávny kraj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Rekonštrukcia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk