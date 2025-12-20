Dva mosty v Komárne čaká rekonštrukcia, správa ciest vyhlásila verejné obstarávanie za viac než štyri milióny eur

Dva mosty v Komárne pod rieku Váh a nad horúcovodom sa dočkajú rekonštrukcie. Slovenská správa ciest v týchto dňoch vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mostov, ktoré sú súčasťou cesty I/63 na hlavnom ťahu smer Bratislava – Komárno – Nové Zámky/Štúrovo.
Hodnota zákazky a termíny
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 4 214 404 eur bez DPH, finálna cena vzíde z procesu verejného obstarávania zhotoviteľa. Lehota výstavby je jeden rok od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 30. januára 2026.
„Rekonštrukciou mostov sa zabezpečí zosilnenie ich nosnej konštrukcie tak, aby sa dosiahla normová zaťažiteľnosť a zvýšila sa bezpečnosť dopravy,“ informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Dotknuté mosty
Most 63-025 cez rieku Váh so železobetónovou konštrukciou bol postavený v roku 1955 a jeho stavebno-technický stav je zlý. Oprava bude zahŕňať výmenu mostného zvršku, zosilnenie mostnej konštrukcie systémom externého predpätia, opravu chodníkov a verejného osvetlenia. V rámci modernizácie bude nutná aj úprava existujúcich inžinierskych sietí.
Trojpoľový most 63-024 ponad horúcovod je z roku 1973 a má železobetónovú konštrukciu. Oprava počíta s výmenou mostného zvršku vrátane vozovky, ríms a zábradlia, zosilnením existujúcej mostnej konštrukcie systémom predpínacích tyčí a opravou chodníkov. Upravovať sa budú aj existujúce inžinierske siete. Počas stavebných prác bude doprava riadená semaformi striedavo v jednom pruhu, pričom nákladnú dopravu z mostov vylúčia úplne a pôjde po obchádzkovej trase.