NDS zefektívnila online nákup diaľničnej známky, nové služby využilo už viac ako 70-tisíc vodičov

Nové možnosti platby za diaľničnú známku využilo už viac ako 70-tisíc motoristov. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prednedávnom rozšírila svoje online platobné kanály o služby Apple Pay a Google Pay, ktoré majú zjednodušiť a zrýchliť proces nákupu elektronickej diaľničnej známky. Online predaj podľa NDS využívajú približne tri štvrtiny všetkých motoristov.
„Predaj diaľničných známok cez webovú stránku www.eznamka.sk či cez mobilnú aplikáciu eZnamka rastie. Pohodlný a rýchly online nákup preferuje čoraz viac motoristov, čo nás vedie k neustálemu zefektívňovaniu tejto služby. Našim cieľom je dopriať motoristom komfortný, rýchly a bezproblémový nákup diaľničnej známky,“ uviedol riaditeľ úseku IT a spoplatnenia NDS Peter Braška.
Diaľničiari zároveň pripomínajú, že aj napriek rastúcemu záujmu o digitálne služby zostáva zhruba štvrtina motoristov, ktorí uprednostňujú nákup v kamenných predajniach. NDS preto začiatkom októbra vyhlásila verejný návrh na nové predajné miesta elektronických diaľničných známok s cieľom rozšíriť sieť fyzických predajných miest po celom Slovensku.