Diaľničiari dokončili úpravu značenia pri Dubnej Skale, úsek je už prejazdný

Diaľničiari na mieste pokračujú len v drobných dokončovacích činnostiach, ktoré si vyžadujú iba čiastočné lokálne obmedzenia.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila úpravu trvalého dopravného značeniadiaľnice D1 pri Dubnej Skale. Úsek je po ukončení prác v súčasnosti plne otvorený. Diaľničiari na mieste pokračujú len v drobných dokončovacích činnostiach, ktoré si vyžadujú iba čiastočné lokálne obmedzenia.

Ako uviedla NDS, počas prác bola ľavá strana diaľnice v smere na Bratislavu niekoľko dní uzavretá v dvoch etapách, aby sa zabezpečila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Práce v prvej etape spočívali v odstránení betónových zvodidiel a v úprave vodorovného dopravného značenia. V druhej etape sa upravilo zvislé dopravné značenie,“ pripomenuli diaľničiari.

