Diaľničiari dokončili úpravu značenia pri Dubnej Skale, úsek je už prejazdný

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila úpravu trvalého dopravného značeniadiaľnice D1 pri Dubnej Skale. Úsek je po ukončení prác v súčasnosti plne otvorený. Diaľničiari na mieste pokračujú len v drobných dokončovacích činnostiach, ktoré si vyžadujú iba čiastočné lokálne obmedzenia.
Diaľničiari cez víkend dokončia úpravu značenia pri Dubnej Skale, úsek bude pre vodičov uzatvorený
Ako uviedla NDS, počas prác bola ľavá strana diaľnice v smere na Bratislavu niekoľko dní uzavretá v dvoch etapách, aby sa zabezpečila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Práce v prvej etape spočívali v odstránení betónových zvodidiel a v úprave vodorovného dopravného značenia. V druhej etape sa upravilo zvislé dopravné značenie,“ pripomenuli diaľničiari.