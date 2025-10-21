Diaľničiari pre jesennú údržbu na štyri dni uzavrú tunely Ovčiarsko a Žilina

Servisné práce sa začnú vo štvrtok 23. októbra napoludnie a potrvajú do nedele 26. októbra večera.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Diaľničný úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Foto: ilustračné, www.facebook.com
Žilinský kraj Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Žilinský kraj

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční v závere októbra pravidelnú jesennú údržbu v tuneloch Ovčiarsko a Žilina na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Servisné práce sa začnú vo štvrtok 23. októbra napoludnie a potrvajú do nedele 26. októbra večera. Počas plánovanej údržby budú tunely úplne uzavreté.

Ako informovala NDS, údržba je súčasťou pravidelného polročného servisu tunelov. Práce zahŕňajú komplexné čistenie ostenia, chodníkov a kanalizácie, ako aj odborné prehliadky a skúšky elektrotechnických zariadení, osvetlenia a bezpečnostných systémov.

Súčasťou údržby bude aj servis technológií a kontrola funkčnosti systémov požiarnej ochrany,“ uviedli diaľničiari. Počas uzávierky bude doprava vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere z Bratislavy do Žiliny bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke Uzol Žilina, pričom príjazd do tunela Ovčiarsko zostane uzavretý.

V opačnom smere, zo Žiliny do Bratislavy, začne odklon v križovatke Žilina – Solinky. Príjazd z tejto križovatky na diaľnicu D1 bude uzavretý a doprava bude presmerovaná na cestu I/64. Obchádzkové trasy budú podľa NDS riadne označené.

Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: Jesenná údržba Tunel Ovčiarsko Tunel Žilina údržba tunelov

