Diaľničiari pre jesennú údržbu na štyri dni uzavrú tunely Ovčiarsko a Žilina

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční v závere októbra pravidelnú jesennú údržbu v tuneloch Ovčiarsko a Žilina na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Servisné práce sa začnú vo štvrtok 23. októbra napoludnie a potrvajú do nedele 26. októbra večera. Počas plánovanej údržby budú tunely úplne uzavreté.
Ako informovala NDS, údržba je súčasťou pravidelného polročného servisu tunelov. Práce zahŕňajú komplexné čistenie ostenia, chodníkov a kanalizácie, ako aj odborné prehliadky a skúšky elektrotechnických zariadení, osvetlenia a bezpečnostných systémov.
Trnavský kraj začína s rekonštrukciou ďalšieho mosta, okres Dunajská Streda čakajú obchádzky
„Súčasťou údržby bude aj servis technológií a kontrola funkčnosti systémov požiarnej ochrany,“ uviedli diaľničiari. Počas uzávierky bude doprava vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere z Bratislavy do Žiliny bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke Uzol Žilina, pričom príjazd do tunela Ovčiarsko zostane uzavretý.
V opačnom smere, zo Žiliny do Bratislavy, začne odklon v križovatke Žilina – Solinky. Príjazd z tejto križovatky na diaľnicu D1 bude uzavretý a doprava bude presmerovaná na cestu I/64. Obchádzkové trasy budú podľa NDS riadne označené.