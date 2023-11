Nariadenie o miestnom referende v Trnave čakajú zmeny, dotknú sa najmä doby hlasovania

Mesto Trnava ešte pred konaním referenda „o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava“ chystá zmenu všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda. Podľa dôvodovej správy k zverejnenému návrhu je cieľom jeho zosúladenie s platnou legislatívou.

Trnava má platné nariadenie o organizácii ľudového hlasovania už od roku 2010, odvtedy nebolo aktualizované. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o návrhu rokovať pravdepodobne na mimoriadnom zasadnutí. V decembri by poslanci na riadnom zasadnutí mali rozhodnúť už o vyhlásení miestneho referenda.

Minimálne 25 okrskov

Podľa zverejneného návrhu bude v prípade konania miestneho referenda v Trnave vytvorených minimálne 25 okrskov tak, aby jeden okrsok zahŕňal spravidla 2 000 voličov. Referendum sa má konať „spravidla v sobotu“ od 7:00 do 20:00, čo je o dve hodiny kratší čas, ako je v terajšom nariadení.

Zasadnutie do troch dní od doručenia zápisnice

Podľa návrhu nariadenia dostane každá domácnosť najneskôr 15 dní pred konaním referenda oznámenie, v ktorom bude uvedený čas jeho konania, okrsok a miestnosť pre referendum, ako aj stručná informácia o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka. Na vyhlásenie výsledkov referenda zvolá primátor mesta mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa musí konať do troch dní od doručenia zápisnice o výsledku hlasovania na mestský úrad.

Ak by primátor zasadnutie nezvolal, uskutočnilo by sa tretí deň po skončení referenda v zasadacej miestnosti na radnici so začiatkom o 13:00.