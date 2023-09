Petržalka sa na zmenu parkovania na chodníkoch pripravuje dlhodobo, s úpravami začali už v roku 2019

Bratislavská Petržalka sa na zmenu parkovania vozidiel na chodníkoch, ktorá platí od 1. októbra, pripravuje dlhodobo. Ako mestská časť uvádza na sociálnej sieti, s úpravami začali už na jeseň 2019 v rámci bezplatného rezidentského Petržalského parkovacieho systému (PPS).

Vyznačené lokality

„K dnešnému dňu sme vyznačili viac ako 20-tisíc modrých boxov, tých na chodníkoch nevynímajúc,“ konštatuje samospráva.

Kompletne vyznačené lokality sú označené ako parkovacia ZÓNA a nachádzajú sa na Dvoroch 1, 2, 3 (Andrusovova, Belinského, Fedinova, Hálova, Kolmá, Ondreja Štefanka, Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského); v sídliskovej časti Starej Petržalky (Vranovská, Vilová, Očovská a Dubnická), na Lúkach 6 Sever (Starhradská a Tematínska) a Hájoch 1 Sever (Gessayova, Osuského, Námestie Hraničiarov).

„V parkovacích zónach, kde je zavedená celomestská parkovacia politika PAAS (Dvory 4, 5, 6 a Háje 2 Sever), prípadne v ktorých sa systém PAAS pripravuje, je a bude parkovanie na chodníkoch legalizované iba v prípadoch, kde to umožňujú šírkové pomery,“ dodala mestská časť.

Chodníková novela

Chodníky, respektíve parkovacie boxy, sa samospráva už niekoľko mesiacov snaží vyznačovať. A to aj v lokalitách, ktoré zatiaľ nespadajú do parkovacích zón petržalského PPS.

„Dôvodom je práve blížiaca sa chodníková novela, pričom zohľadňujeme miestne návyky a rozhodnutia Krajského dopravného inšpektorátu,“ vysvetlil Andrej Árva z Miestneho úradu Petržalka, poverený vedením referátu statickej dopravy.

„V prípade lokalít Turnianska, Jasovská, Budatínska, Šášovská a Krásnohorská budeme aktuálne povoľovať parkovanie príslušnou zvislou aj vodorovnou dopravnou značkou. Vždy s prihliadnutím na pohyb a bezpečnosť chodcov,“ doplnil.

Výnimkou ostanú problematické ulice

Výnimkou zostane niekoľko najproblematickejších ulíc a ich úsekov. Tam bude potrebné parkovacie kapacity v budúcnosti so zavádzaním celomestského PAAS dobudovať.

„Na dodržiavanie platných pravidiel bude aj v tomto prípade dozerať Mestská polícia Bratislava, ktorá bude priestupky riešiť aj v rámci objektívnej zodpovednosti,“ konštatuje samospráva. Zároveň žiada obyvateľov o trpezlivosť, minimálne do polovice budúceho roka, keď by mali byť do parkovacích zón PPS začlenené všetky časti Petržalky.