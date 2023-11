Sú známe mená poslancov, ktorí budú overovať petíciu za referendum o parkovaní v Trnave 

Petíciu skupiny obyvateľov za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava budú overovať poslanci mestského zastupiteľstva Marián Galbavý, Miloš Krištofík a Marcel Krajčo spolu s primátorom Petrom Bročkom. Trojicu poslancov si navrhli jednotlivé poslanecké kluby, ich mená schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave. Primátor je overovateľom petície skupiny obyvateľov zo zákona.

Vyše 19 tisíc podpisov

Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda „o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava“ podľa petičného výboru podpísalo viac ako 19 220 obyvateľov Trnavy. Mestské zastupiteľstvo v Trnave musí podľa zákona referendum vyhlásiť, ak petíciu podporí najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v Trnave približne 15 200 ľudí.

Ak petícia bude spĺňať zákonné náležitosti, referendum sa musí konať do 90 dní od jej doručenia mestu. Petičný výbor ju doručil 18. októbra.

Referendum s piatimi otázkami

Trnavčania by v prípade konania miestneho referenda odpovedali na päť otázok. Prvá sa týka zrušenia všeobecne záväzného nariadenia, ktoré rieši parkovanie v meste.

Druhá hovorí o podmienke vybudovať záchytné parkoviská s kapacitou 1380 bezplatných parkovacích miest, tretia o pravidelnej kyvadlovej autobusovej doprave zo záchytných parkovísk do centra mesta, štvrtá a piata hovorí o konkrétnych podmienkach pre zavedenie rezidentského parkovania.

Výsledky miestneho referenda by podľa zákona o obecnom zriadení boli platné vtedy, ak by sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak by rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.