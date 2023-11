Rezidentské parkovanie v Trnave smeruje do ďalšej zóny, petičný výbor odovzdal už viac ako 19 000 podpisov

Mesto Trnava rozbehne začiatkom novembra práce na dopravnom značení v budúcej rezidentskej zóne s označením R9.

Aj keď rezidentské parkovanie tu bude spustené až po dokončení nového dopravného značenia, obyvatelia zóny už môžu žiadať o parkovaciu kartu Rezident zóny za jedno euro na rok.

Karta Rezident zóny

Tá im umožní parkovať bezplatne v okolí svojho bydliska, ako aj v zónach s označením B, ktoré sú rozmiestnené po celom meste.

„S kartou Rezident zóny máte možnosť zaparkovať každý deň na 30 minút bezplatne v ktorejkoľvek zóne s označením R (sídliská), D (parkoviská na Kollárovej ulici) alebo H (lokality s rodinnými domami),“ informuje obyvateľov budúcej zóny R9 trnavská radnica.

Túto možnosť je možné uplatniť len online cez webovú aplikáciu na adrese DataMesta.trnava.sk. Do zóny R9 zaradili poslanci mestského zastupiteľstva 13 ulíc. Patriť tam bude aj sídlisko Na hlinách, kde je najhoršia situácia s parkovaním v Trnave.

Vyhlásenie miestneho referenda

Trnava začala so zavádzaním rezidentského parkovania, ktoré zvýhodňuje domácich pred ľuďmi prichádzajúcimi do mesta, v lete 2021 na malom sídlisku v blízkosti centra mesta a odvtedy ho postupne rozširuje do ďalších zón.

Proti tomu vznikla petícia za vyhlásenie miestneho referenda „o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava“. Petičný výbor tvrdí, že na petičných hárkoch, ktoré už odovzdal na Mestský úrad v Trnave, je viac ako 19 200 podpisov.

Ak bude pod petíciou podpísaných aspoň 30 percent oprávnených voličov, Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude musieť referendum vyhlásiť.