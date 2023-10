Tisícom ľudí v Trnave prekáža nová parkovacia politika, schyľuje sa k referendu

Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení terajšej parkovacej politiky v Trnave podpísalo viac ako 25 800 ľudí, z toho 19 220 obyvateľov Trnavy.

Informoval o tom predseda petičného výboru Rudolf Krajčovič pri odovzdávaní petičných hárkov do podateľne mestského úradu.

Mesto musí vyhlásiť referendum

Mestské zastupiteľstvo v Trnave musí podľa zákona referendum vyhlásiť, ak petíciu podporí najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v Trnave približne 15 200 ľudí. Ak petícia bude spĺňať zákonné náležitosti, referendum sa musí konať do 90 dní od jej doručenia mestu.

Krajčovič pred odovzdaním petičných hárkov povedal, že petícia s takýmto počtom podpisov v žiadnom meste na Slovensku ešte nebola.

Otázky pre občanov

„Hovorí to niečo o nálade medzi ľuďmi a o situácii v tomto meste,“ poznamenal. Iniciatíva Dajme stop parkovaciemu teroru začala so zberom podpisov pod petíciu v polovici septembra. Najviac ich aktivisti získali počas parlamentných volieb.

Trnavčania budú v prípade vyhlásenia referenda odpovedať až na päť otázok. Hneď prvá otázka sa týka zrušenia všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. Toto nariadenie rieši platené parkovanie, rozdeľuje mesto na rôzne zóny s rôznymi sadzbami poplatkov za parkovanie.

Pri ďalšej otázke majú Trnavčania odpovedať, či súhlasia s vybudovaním bezplatných záchytných parkovísk s celkovým počtom 1380 parkovacích miest. Ďalšie otázky sa týkajú kyvadlovej dopravy zo záchytných parkovísk do centra mesta a rezidentských zón.

Parkovanie zvýhodňuje Trnavčanov

Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo koncom júna všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ktoré zavádza platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov na území celého mesta.

Rezidenti, teda ľudia s trvalým pobytom v Trnave, môžu v zónach v okolí svojho bydliska podľa tohto nariadenia parkovať za jedno euro za rok, rovnako aj na parkoviskách s označením B.

Všeobecne záväzné nariadenie sa najviac dotklo ľudí, ktorí do Trnavy dochádzajú napríklad do práce, pretože po jeho aplikovaní do praxe už na pozemkoch mesta zadarmo nezaparkujú.