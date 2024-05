Viaceré osobné vlaky v okolí Gelnice na niekoľko hodín stopli práce na trati, ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu

Železničnú dopravu na úseku Mníšek nad Hnilcom – Nálepkovo v okrese Gelnica v piatok obmedzili práce na trati. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za šesť osobných vlakov zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu.

V rámci informovania o mimoriadnostiach na železniciach zároveň upozornila na predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou v trvaní približne 15 minút, pričom pri väčšom meškaní nezaručovala čakanie prípojných vlakov.

Počas dňa vypadli od rána tri osobné vlaky s odchodmi z Nálepkova do Mníška nad Hnilcom od 8:02 do 11:02 a opačne tiež tri spoje z Mníška nad Hnilcom do Nálepkova s odchodmi od 8:37 do 12:37. Cestujúci mali k dispozícii náhradnú dopravu medzi Mníškom nad Hnilcom a Nálepkovom so zastavením vo Švedlári a na rázcestí pri Starej Vode.

Úsek Nálepkovo – Mníšek nad Hnilcom má 17 kilometrov, je súčasťou trate Červená Skala – Margecany dlhej 93 kilometrov. Tá sa začína na hornom toku rieky Hron a vedie najmä údolím Hnilca, vrátane južnej časti Slovenského raja.

Trať prechádza cez Telgárt so známym Chmarošským viaduktom, okolo Dobšinskej ľadovej jaskyne, vodnej nádrže Palcmanská Maša s Dedinkami, ako aj cez Mlynky, Nálepkovo, Praakovce, Gelnicu a končí v Margecanoch pri sútoku Hnilca s Hornádom.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.