Prešovský kraj v rámci projektu Poloniny Trail vynovil 14-kilometrovú cyklotrasu za 7,4 miliónov eur (foto)

Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvoril prvý dokončený úsek cyklotrás v rámci projektu Poloniny Trail. Medzi Starinou a bývalou obcou Ruské v okrese Snina zrekonštruovali viac ako 14 kilometrov cyklistických ciest, ale aj sedem mostov a niekoľko desiatok priepustov.

Zrekonštruované cyklocesty

Krajská samospráva z vlastných aj európskych zdrojov na tento úsek preinvestovala 7,4 milióna eur. Finalizuje aj ďalšie dva úseky v smere na Stakčín a medzi Uličom a Uličským Krivým.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, z celkovej investície na výstavbu 14,3 kilometrov (km) zrekonštruovaných cyklociest vo výške 7,4 milióna eur bolo zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu použitých 5,7 milióna eur. Prešovská samospráva vložila 1,7 milióna eur. Práce realizovala spoločnosť Swietelsky–Slovakia.

„Dnes je to o vyše 14 kilometrovom hotovom úseku zo Stariny po Ruské, ktorý sa napája na cyklotrasu vybudovanú štátnymi lesmi a smerujúcu až na poľskú stranu na Ruské Sedlo, čo nám umožňuje naozaj krásne cyklistické vyžitie. No nie je to všetko, už v blízkej dobe to bude o nových vybudovaných či dobudovaných cyklotrasách aj v smere na Stakčín a medzi Uličom a Uličským Krivým. Celkovo tak v rámci cyklookruhu Poloniny trail hovoríme už o 26 kilometroch, čo je približne jedna tretina nášho projektu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Obnovené mosty

V časti Starina a Ruské sa stavebné činnosti zamerali na odstránenie pôvodnej asfaltobetónovej vozovky, ktorá bola rozpadnutá a na viacerých miestach mala nefunkčné odvodnenie.

Účelovú cestu v dĺžke 14,35 km komplexne zrekonštruovali. Obnovou prešli aj tri mosty a rekonštrukcia sa týkala tiež 63 priepustov a dláždeného rigolu. Vynovili sa tu zvodidlá a drevené zábradlie a na takmer 13 kilometroch sa prečistili priekopy.

„Zrealizovali sme 2,5 kilometra oceľových zvodidiel a je tu doplnených aj 1 500 metrov drevených zábradlí, keďže na ceste sa musia rešpektovať spoločne motorová aj nemotorová doprava, pretože tu prebieha aj ťažba v lese,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Marcel Horváth.

Nové cyklotrasy, podchody či oporné múry

Pred dokončením sú ďalšie úseky v rámci Poloniny trail. Kraj v smere na Stakčín buduje osem kilometrov nových cyklotrás, cyklistickú lavičku, tri cyklolávky, cyklistický podchod, oporné múry aj klenbový priepust za 4,4 milióny eur.

Medzi Uličom a Uličským Krivým realizuje práce na dobudovaní cyklocestičky v dĺžke 3,5 km a taktiež novú cyklolávku, altánok a klenbový priepust z oceľovej konštrukcie v investičnom náklade viac ako 1,6 milióna eur.

Catching-up Regions

V pláne je aj obnova poloninských cykloúsekov v celkovej dĺžke takmer 38 kilometrov. Celkovo v rámci projektu Poloniny trail, realizovaného v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, sa vytvorí cyklookruh v dĺžke 74 km, pričom s prepojením na susedné Poľsko a Ukrajinu by mal mať celkovo až 96 km. Súčasťou projektu bude 10 cykloodpočívadiel a štyri vyhliadkové veže.

„Poloniny berieme ako celok, a chceme tu vytvoriť komplex služieb, preto sme tu okrem projektu Poloniny trail začali aj s opravou ciest, budovaním ubytovacích kapacít či projektom Greenhealth, ktorým chceme sprístupniť lokality regiónu a vybudovať z neho turisticky atraktívne prostredie,“ dodal Majerský.