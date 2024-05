Lexmann: Všetci chceme žiť v krásnom a zdravom životnom prostredí, no nie na úkor našej ekonomiky (rozhovor)

Všetci chceme žiť v krásnom a zdravom životnom prostredí, no nie na úkor našej ekonomiky. V rozhovore agentúry SITA to vyhlásila kandidátka do Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Miriam Lexmann. Podľa jej slov je snaha Európskej únie o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2025 príliš ambiciózna.

Poslankyňa pripomenula, že rozhodnutia týkajúce sa tejto oblasti, ktoré už odsúhlasili, majú negatívny dopad na slovenskú ekonomiku, konkurencieschopnosť u nás aj v Európskej únii klesá a narastá chudoba nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Rovnako to má negatívny dopad aj na infláciu či ceny energií.

„Ja som hlasovala proti zákazu o spaľovacích motoroch, aj KDH bolo proti tomuto rozhodnutiu. Cieľ je dobrý, majme nulové emisie v nejakom dlhodobom rámci, ale treba porozmýšľať, ako ich dosiahnuť. My sme zakázali spaľovacie motory, čím sme v podstate otvorili náš trh čínskym elektrickým automobilom, lebo Čína bola lepšie pripravená,” uviedla Lexmann.

Nulové emisie, ale nie za cenu veľkých strát

Podľa jej slov mala Čína vývoj batérií na báze lítia ďaleko pred EÚ. Rovnako má podľa europoslankyne od 60 až do 90 percent obchodných reťazcov, ktoré dodávajú kritické suroviny ako napríklad lítium, ktoré sú vo vlastníctve Číny, čiže fungujú od ťažby až po spracovanie.

Ako ďalší z dôvodov Lexman uviedla, že aktuálne sa začína skúmať, či tieto autá nie sú nelegálnym spôsobom dotované zo strany Číny, čím to všetko znižuje ich cenu.

„V prípade, že by sme takéto rozhodnutie neschválili, tak automobilky by mohli pokračovať vo vývoji spaľovacích motorov, ktoré majú nulové emisie, sú tam rôzne syntetické palivá, a tak ďalej. Kebyže nezastavíme tento vývoj alebo výskum v tejto oblasti týmto rozhodnutím, tak možno by sme dosiahli nulové emisie, ale nie za cenu veľkých strát našej ekonomiky,” zdôraznila Lexmann.

Podpora inovácií a konkurencieschopnosti

Podľa kandidátky do Európskeho parlamentu by sme mali v rámci rozvoja ekonomiky tiež preniesť výrobu a výskum moderných zelených technológií na naše územie, aby sme z toho mohli ťažiť čo najviac.

„Solárne panely boli vyvinuté a začali sa vyrábať v Nemecku. No vývoj aj výroba sa presunuli do Číny. Musíme nejakým spôsobom chrániť aj duševné vlastníctvo, ale aj spolupracovať pri výrobe tak, aby to, že to robíme externe, nemohlo byť zneužívané nejakými totalitnými režimami ako napríklad Čína. Čiže viac spolupracovať s demokratickými krajinami alebo krajinami, ktoré sú predvídateľné,” zhodnotila europoslankyňa.

Pre podporu inovácií a konkurencieschopnosti priemyslu tiež navrhuje investovať do vedy a výskumu a zároveň vytvoriť priaznivé ekonomické podmienky, ktoré deregulujú vnútorný trh.

Miriam Lexmann si myslí, že máme príliš veľa regulácií a zákonov, ktoré mnohokrát idú jeden proti druhému. „Mali by sme vytvoriť také prostredie, ktoré je priaznivé pre podnikateľský sektor, pre to, aby sme nejakým spôsobom posúvali naše technológie a vývoj dopredu, aby sa všetci šikovní podnikatelia nepresídli do Spojených štátov, lebo u nás nedokážu fungovať,” doplnila Lexmann.

Ako zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu

Európska únia pre podporu svojej ekonomiky by podľa Miriam Lexmann mala vytvoriť mechanizmy na ochranu duševného vlastníctva.

„V Spojených štátoch si spočítali, koľko ročne strácajú práve vykrádaním duševného vlastníctva, najmä zo strany Číny – je to 600 miliárd ročne. Ja som sa pýtala Európskej komisie, či to máme my vôbec vyčíslené, aj na základe toho, že mnohé firmy sa na mňa obracali s tým, že teda jednoducho majú problém s vykrádaním duševného vlastníctva, nemajú žiaden ochranný mechanizmus. Ich produkty, ktoré oni vyvinuli, sa predávajú na našom trhu oveľa lacnejšie, teda pod značkou nejakej čínskej firmy,“ poukázala na ďalší problém kandidátka do europarlamentu za KDH.

Toto sú veci, ktorým sa podľa jej slov má Únia venovať, pretože ich dlhodobo zanedbáva. Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu by sa podľa jej názoru mohla zlepšiť aj v tom prípade, ak by sa EÚ venovala tým témam, ktoré má v kompetencii a nevenovala veľa pozornosti tomu, čo nemá v kompetencii.

„My tam diskutujeme a schvaľujeme správy, ktoré nie sú legislatívne, ale sú to iniciatívne správy, ktoré sa venujú všetkému možnému, len nie tomu, čomu sa EÚ má venovať na základe toho, čo dostala v zmluvách do svojej kompetencie. Musíme posilniť to, aby Európska únia konala tam, kde je to na ochranu alebo v záujme jej občanov,“ uzavrela Miriam Lexmann.

