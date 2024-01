Na trati Bratislava – Komárno sú obmedzenia. Medzi Kvetoslavovom a Novými Košariskami vlaky nahradili autobusy

Železničná doprava na úseku Kvetoslavov – Nové Košariská na regionálnej trati Bratislava – Komárno je pre výluku v pondelok 15. januára a v utorok 16. januára od rána na niekoľko hodín obmedzená. Železnice Slovenske republiky (ŽSR) ako správca železničnej infraštruktúry tam po oba dni v čase od 9:00 do 13:20 vykonávajú rekonštrukčné práce.

Z tohto dôvodu sú dočasné obmedzenia v železničnej doprave na spomínanom úseku. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že v dôsledku výlukových prác v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská a opačne sú nahradené autobusovou dopravou viaceré vlaky.

14 vlakových spojov

Týka sa to spolu štrnástich vlakových spojov v oboch smeroch približne v trvaní šiestich hodín. Autobusy jazdia za sedem vlakov s odchodom z Komárna 7:45, 9:45, 11:45, z Dunajskej Stredy 9:20, 10:20, 11:20 a 12:20. Tie majú príchod do Bratislavy na Hlavnú stanicu od 9:50 do 13:50.

Výluka platí aj pre sedem vlakov s odchodom z hlavného mesta 8:35, 9:35, 10:10, 10:35, 11:35, 12:10, 12:35, s príchodom do Dunajskej Stredy, resp. Komárna od 9:38 do 14:16. Päť z týchto vlakov jazdí do Dunajskej Stredy a dva do Komárna.

Imobilní cestujúci a bicykle

Náhradná autobusová doprava jazdí za vlaky na trase Kvetoslavov – Kvetoslavov zastávka – Miloslavov – Nové Košariská a opačne. Preprava imobilných cestujúcich a bicyklov je obmedzená. Vzhľadom na prevádzkovú situáciu by podľa odporúčania cestujúci mali prísť k vlakom s dostatočným časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase.

Úsek Kvetoslavov – Nové Košariská má 8 kilometrov, celá trať Bratislava – Komárno je dlhá 100 kilometrov. Od 10. decembra 2023 prevádzkuje osobnú dopravu na tejto trati v Podunajsku nový dopravca Leo Express.