Regionálne vlaky na Kysuciach nahradí autobusová doprava, dôvodom je plánovaná úprava infraštruktúry

Železničná doprava na Kysuciach je na niekoľko dní obmedzená. Pre plánovanú úpravu infraštruktúry na traťovom úseku Čadca – Skalité je aktuálne za viaceré dotknuté regionálne osobné vlaky zavedená náhradná autobusová doprava.

Neočakáva sa veľké meškanie vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala s tým, že výluka na uvedenom úseku sa od 11. do 12. januára týka 18 vlakových spojov v oboch smeroch od rána zhruba do 16:30 až 17:00. V sobotu 13. a v nedeľu 14. januára budú medzi Čadcou a Skalitým jazdiť autobusy miesto ôsmich vlakov približne od 8:30 a 9:00 skoro do 15:00 a 15:30.

Cestujúci môžu za vlaky využiť autobusovú dopravu na trase Čierne pri Čadci, zastávka – Čierne-Polesie – Skalité, zastávka – Skalité a opačne.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila na svojom portáli ZSSK. Úsek Čadca – Skalité má 14 kilometrov, je súčasťou trate Čadca – Zwardoň v dĺžke 22 kilometrov.

Výluka na úseku Čadca – Turzovka

Obmedzenia na železniciach budú na Kysuciach pokračovať začiatkom budúceho týždňa. Pre výluku na úseku Čadca – Turzovka 15. a 16. januára nepôjde celkovo desať regionálnych vlakových spojov približne od 8:00 a 8:30 takmer do 14:30 a 15:00. Po oba dni ich nahradia autobusy na linke Raková – Staškov, zastávka – Staškov – Podvysoká – Turzovka.

Národný dopravca aj v tomto prípade očakáva, že pre výluku môžu vlaky meškať asi štvrťhodinu, pričom pri väčšom meškaní negarantuje čakanie prípojov. Úsek Čadca – Turzovka je dlhý 14 kilometrov, trať Čadca – Makov 26 kilometrov.