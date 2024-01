Arriva Trnava situáciu s nedostatkom vodičov zvláda. Zamestnáva Ukrajincov, Srbov či Gruzíncov

Autobusový dopravca Arriva Trnava tiež pocítil zvýšený odchod zamestnancov do predčasných dôchodkov, situáciu však podľa generálneho riaditeľa Petra Nemca spoločnosť zvládla.

V autobusoch tohto dopravcu jazdia okrem vodičov zo Slovenska aj vodiči z Ukrajiny, Srbska, Gruzínska a ďalších krajín. Vodiči zo zahraničia tvoria asi 10 percent zo všetkých vodičov spoločnosti.

„Nevynechávali sme spoje v minulom roku, nevynechávame ani teraz. Riešili sme to kolektívnym vyjednávaním, presviedčaním vodičov, rokovaním s nimi,“ povedal Peter Nemec.

Nedostatok vodičov

Nedostatok vodičov je podľa neho dlhoročný problém, ktorý nemá žiadne rýchle riešenie. Možnosť odchodu do dôchodku po 40. odpracovaných rokoch a zvýšená valorizácia dôchodkov v minulom roku situáciu len zhoršila.

Arriva Trnava si pomáha zamestnávaním vodičov zo zahraničia, v prípade prímestských liniek je však limitujúcim faktorom znalosť slovenského jazyka. Vodiči zo zahraničia preto viac jazdia na linkách mestskej dopravy.

Dostatok pracovných príležitostí

Podľa generálneho riaditeľa Arrivy na Slovensku Michala Horáka slovenská ekonomika ponúka momentálne dostatok pracovných príležitostí, preto si ľudia môžu vyberať.

„S ohľadom na to sa snažíme zatraktívniť prácu šoféra. Sú to investície do nového vozového parku, čo môže prilákať mladých, ďalej investície do zázemia pre vodičov, aby sa v práci cítili dobre a, samozrejme, zatraktívňujeme aj platy,“ povedal Horák.

Arriva Trnava aktuálne láka vodičov na priemernú mzdu 1600 eur v hrubom, náborový príspevok alebo príspevok na získanie vodičského oprávnenia skupiny D.